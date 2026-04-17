智能機械導盲犬全國首度登場　深圳如何打造無障礙城市？

深圳黃木崗地鐵站內，智能導盲犬正在帶領視障人士穿行站內各處。這是它首次在軌道交通場景執行任務，過程十分流暢。



深圳積極以科技建設無障礙城市，創下多個「第一」：提供全國首個智能導盲犬服務、打造全國首個無障礙街區、創建全國首個市級無障礙電子地圖等，現在就來看一下這些「智能科技」如何改善視障人士的出行方式吧！



導盲犬「小蒜」：AI助視障者輕鬆走路

在深圳黃木崗地鐵站廳內，一位視障乘客輕聲喚道：「小蒜，帶我去無障礙電梯。」一台四足機械人應聲啟動，平穩地走在前方——這是全國首隻在地鐵擔任智能導盲犬「小蒜」的工作日常，它自去年12月開始，每天都在這裏隨時候命。

「小蒜」有三大技術亮點，分別是搭載多模態3D體素神經網絡、室內外一體化規控技術及視覺語言大模型，能夠360度無死角障礙識別，擺脫GPS依賴，實現室內外無縫導航。

智能導盲犬「小蒜」的其中一個技術亮點，就是不會依賴GPS導航。傳統的 GPS 在室內（如地鐵站、商場）會因為信號被遮擋而失效或精度驟降，導致無法定位。而「小蒜」不依賴 GPS，依靠自身搭載的多傳感器融合技術，在室內外環境切換時都能持續、無縫地提供精準導航。（圖片來源：人民網(香港)FB/當代中國授權使用）

視障乘客口頭下達指令後，「小蒜」便開始自主規劃路徑、精準導航，走路時懂得避開障礙物，依循地上的盲道而行，並懂得語音互動與視覺識別，與視障乘客保持溝通，確保順利到達目的地。

「它就像我的眼睛，我想去哪兒，它就帶我去哪兒。」視障乘客郭女士讚嘆道，而另一位視障人士麼先生則說：「電子導盲犬專注度更高，不會分神。」

目前，「小蒜」在黃木崗樞紐13口、14口旁無障礙電梯處服務點站崗，試點計劃成功後有望逐步推廣至更多站點。

視障乘客郭女士(左)和麼先生(右)都對智能導盲犬服務感到滿意。（圖片來源：新華網/當代中國授權使用）

無障礙街區：智慧燈桿精準調控紅綠燈時長

在福田中心區，有一個「智慧無障礙街區」，是全國首個專為弱勢群體而設的智慧無障礙街區建設試點，於2020年開始啟用。

它位於福中路、新洲路、福華路、益田路一帶，面積達5.3平方公里，是福田中心區交通設施及空間環境綜合提升工程的無障礙改造項目。

位於深圳福田中心區「智慧障礙街區」內的智慧燈桿，憑AI偵測到到殘障人士、孕婦等步履體態，自主延長紅綠燈的時長，確保這些人士都能安全過馬路。（圖片來源：深圳殘疾人聯合會/當代中國授權使用）

街區內38個紅綠燈路口全部設置了過街「盲道鐘」，為視障人士過馬路提供聲音導航；1,213根智慧燈桿安裝達1,281個雷達與傳感器，利用視頻AI技術精準識別視障人士等弱勢群體步態。當智慧燈桿偵測到相關人士時，紅綠燈立即同步延長信號燈時長，確保行人有足夠時間過馬路。

人行路面上，以往突起的井蓋全部改為下沉式設計，井蓋上有盲道標識，使視障人士過路時更平順銜接；路口則提前降坡，徹底消除地塊高差，讓人行路面更加平坦順暢。馬路上，則根據紅外線熱力圖、手機信令等大數據信息，對車流量較小的車道適度收窄，以增大步行通道寬度，讓視障、輪椅等有需要人士過馬路更感安全舒適。

生活導航：無障礙電子地圖尋找吃喝玩

2023年，深圳發布了「深圳市無障礙地圖」，為全國首個覆蓋全市的無障礙電子地圖。

智慧無障礙地圖可提供輪椅導航，標示無障礙廁所位置等，為有需要人士提供貼心訊息。（圖片來源：深圳無障礙地圖App)

它是一款專門為殘障人士定制的出行服務應用程式，通過採集城市地理信息、無障礙設施、道路通行等數據，並連接公共交通工具、公共設施等資源，為輪椅、視障及老年等人士，提供個性化規劃無障礙路線、室內無障礙導航等功能，讓他們出行變得更方便自主。

公共場館：殘奧會啟用多項智能無障礙設施

2025年第十五屆全國運動會和殘特奧會舉辦期間，深圳的無障礙設施得以加速升級。

例如，龍崗國際自行車賽場加裝無障礙衛生間、輪椅坡道、輪椅席位等設施，並懸掛醒目的無障礙標識，成為全省首個一次性達標的賽事場館。該場館還增設了一個28.8米長的無障礙智能升降平台，採用可編程邏輯控制器（PLC）智能控制系統，實現從場外到看台、賽道的無縫銜接。

深圳去年舉辦第十五屆全運會及殘特奧運會，把場館內的無障礙設施進行一番升級，設有輪椅觀賽區等無障礙愛心席位、加速深圳無障礙城市發展。（圖片來源：十五屆全運會深圳賽區執行委員會）

在十五全運會及殘特奧會舉行期間，設有AI眼鏡「導盲兔」，內置攝像頭能把現場畫面轉化為語音，幫助視障人士感受現場賽事。（圖片來源：十五屆全運會深圳賽區執行委員會）

深圳是全國最早推動無障礙環境建設的城市之一。 2009年，深圳在全國率先以地方立法形式出台了《深圳市無障礙環境建設條例》。2021年進一步頒布全國首部《無障礙城市建設條例》，2024年發布全國首部《無障礙城市專項規劃（2023-2035年）》，目標到2035年，深圳公共設施、公共交通和公共空間無障礙空間體系建設得以全面完成，實現全民全齡無障礙城市網絡。

制度先行，科技協同，讓深圳變成更具溫度更宜居的城市。

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