智能機械導盲犬全國首度登場 深圳如何打造無障礙城市？
深圳黃木崗地鐵站內，智能導盲犬正在帶領視障人士穿行站內各處。這是它首次在軌道交通場景執行任務，過程十分流暢。
深圳積極以科技建設無障礙城市，創下多個「第一」：提供全國首個智能導盲犬服務、打造全國首個無障礙街區、創建全國首個市級無障礙電子地圖等，現在就來看一下這些「智能科技」如何改善視障人士的出行方式吧！
導盲犬「小蒜」：AI助視障者輕鬆走路
在深圳黃木崗地鐵站廳內，一位視障乘客輕聲喚道：「小蒜，帶我去無障礙電梯。」一台四足機械人應聲啟動，平穩地走在前方——這是全國首隻在地鐵擔任智能導盲犬「小蒜」的工作日常，它自去年12月開始，每天都在這裏隨時候命。
「小蒜」有三大技術亮點，分別是搭載多模態3D體素神經網絡、室內外一體化規控技術及視覺語言大模型，能夠360度無死角障礙識別，擺脫GPS依賴，實現室內外無縫導航。
視障乘客口頭下達指令後，「小蒜」便開始自主規劃路徑、精準導航，走路時懂得避開障礙物，依循地上的盲道而行，並懂得語音互動與視覺識別，與視障乘客保持溝通，確保順利到達目的地。
「它就像我的眼睛，我想去哪兒，它就帶我去哪兒。」視障乘客郭女士讚嘆道，而另一位視障人士麼先生則說：「電子導盲犬專注度更高，不會分神。」
目前，「小蒜」在黃木崗樞紐13口、14口旁無障礙電梯處服務點站崗，試點計劃成功後有望逐步推廣至更多站點。
無障礙街區：智慧燈桿精準調控紅綠燈時長
在福田中心區，有一個「智慧無障礙街區」，是全國首個專為弱勢群體而設的智慧無障礙街區建設試點，於2020年開始啟用。
它位於福中路、新洲路、福華路、益田路一帶，面積達5.3平方公里，是福田中心區交通設施及空間環境綜合提升工程的無障礙改造項目。
街區內38個紅綠燈路口全部設置了過街「盲道鐘」，為視障人士過馬路提供聲音導航；1,213根智慧燈桿安裝達1,281個雷達與傳感器，利用視頻AI技術精準識別視障人士等弱勢群體步態。當智慧燈桿偵測到相關人士時，紅綠燈立即同步延長信號燈時長，確保行人有足夠時間過馬路。
人行路面上，以往突起的井蓋全部改為下沉式設計，井蓋上有盲道標識，使視障人士過路時更平順銜接；路口則提前降坡，徹底消除地塊高差，讓人行路面更加平坦順暢。馬路上，則根據紅外線熱力圖、手機信令等大數據信息，對車流量較小的車道適度收窄，以增大步行通道寬度，讓視障、輪椅等有需要人士過馬路更感安全舒適。
生活導航：無障礙電子地圖尋找吃喝玩
2023年，深圳發布了「深圳市無障礙地圖」，為全國首個覆蓋全市的無障礙電子地圖。
它是一款專門為殘障人士定制的出行服務應用程式，通過採集城市地理信息、無障礙設施、道路通行等數據，並連接公共交通工具、公共設施等資源，為輪椅、視障及老年等人士，提供個性化規劃無障礙路線、室內無障礙導航等功能，讓他們出行變得更方便自主。
公共場館：殘奧會啟用多項智能無障礙設施
2025年第十五屆全國運動會和殘特奧會舉辦期間，深圳的無障礙設施得以加速升級。
例如，龍崗國際自行車賽場加裝無障礙衛生間、輪椅坡道、輪椅席位等設施，並懸掛醒目的無障礙標識，成為全省首個一次性達標的賽事場館。該場館還增設了一個28.8米長的無障礙智能升降平台，採用可編程邏輯控制器（PLC）智能控制系統，實現從場外到看台、賽道的無縫銜接。
深圳是全國最早推動無障礙環境建設的城市之一。 2009年，深圳在全國率先以地方立法形式出台了《深圳市無障礙環境建設條例》。2021年進一步頒布全國首部《無障礙城市建設條例》，2024年發布全國首部《無障礙城市專項規劃（2023-2035年）》，目標到2035年，深圳公共設施、公共交通和公共空間無障礙空間體系建設得以全面完成，實現全民全齡無障礙城市網絡。
制度先行，科技協同，讓深圳變成更具溫度更宜居的城市。
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