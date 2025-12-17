73歲盲人老婦求助路人帶路遭疑是「人販子」被網暴　拍攝者道歉

據內媒《瀟湘晨報》報道，12月10日，一名女生分享自己在湖南長沙五一廣場附近的經歷，影片和相關表述稱一位老婦「看不見居然可以看手機」、「為什麼偏偏挑女性」，影片疑似影射該老婦是人販子。



影片被廣泛傳播，這位老太太被貼上「人販」的標籤，話題沖上熱搜。12月13日，記者相繼與當事人、社區等多方了解，影片中的老太太今年73歲，確為視力一級殘疾，居住在事發地附近的退休教師公寓。目前，拍攝者已發文致歉，表示自己的言行或多或少帶有惡意揣測，願意當面賠禮道歉。



劉奶奶回到事發巷子。（瀟湘晨報）

盲人老婦在巷子裡專找女性帶路？

該女生發文稱自己12月10日在長沙五一廣場附近跟朋友一起來玩，「剛下車遇到老太太要我們給她帶路，說她看不見，我們拒絕了。結果在朋友店門口看見老太太旁邊有一位小女孩帶她進去小巷子裡，感覺不對勁，為什麼偏偏挑女性，路邊也有男性，我馬上出去把那個小女孩叫過來，叫她別去小心點，這個女孩兒過來了之後那個老太太一個人走，我們發現她居然可以看手機！」，她稱此種情境不禁讓她聯想到網路上傳播的誘騙女性的手段，讓其毛骨悚然。

12月13日中午，記者來到劉奶奶的住處。據劉奶奶講述，她當時剛從巴士上下來，平日顧來照顧的保姆恰好有事不在，她就想自己摸索著回家。奈何邊上人聲、車聲不斷，她心裏害怕，想著向身邊路過的人求助。

拍攝者在網絡上發布的提醒。（抖音截圖）

不知被人拍下發網上 次日熟人告知「被網暴」

劉奶奶稱自己當時並不知道被路人拍下並發到網上，直至次日在家附近的按摩店，有幾個很熟絡的店員告訴她。劉奶奶還聽到手機裡有個男博主，直接稱她是拐賣女性的人販。「我氣得要死，為什麼要這樣冤枉我？」劉奶奶稱自己家人都從事教育，受到這種指責實在委屈，同時她也擔心自己會不會不安全。

劉奶奶稱自己眼疾是因遺傳性的視網膜色彩變性引起，視力慢慢下降以至完全失明。一開始還執拗著要自己摸索，不肯讓別人幫忙。十幾年前，她完全失明，不得不依靠盲棍。

網民對盲人竟能「看」手機的質疑，其實存在諸多誤解。劉奶奶的手機裝了讀屏功能，根據其點擊會出來相應的朗讀聲。他們可以「聽」手機，並不妨礙使用。受網上傳聞困擾，劉奶奶連續兩三晚都失眠，希望澄清關於自己的不實說法。

劉奶奶的殘疾證。（瀟湘晨報）

拍攝者發文致歉 律師：公要避免主觀臆斷

12月14日淩晨，原博主帳號發佈道歉視頻，表示自己此前發布提醒的目的是想讓女性提高安全警惕，加之「對於盲人的理解太片面，以為盲人眼睛就是看不見」，發布的言行或多或少帶有惡意揣測，造成人們對這件事情的誤會，並給劉奶奶帶來了傷害和困擾，對此深感抱歉。

拍攝者公開致歉。（抖音截圖）

北京市中聞律師事務所律師劉凱表示，該網友未核實事實，僅憑主觀猜測，將視力殘疾的老婦描述為「誘騙年輕女性的可疑人員」，並在網路公開發佈相關內容，足以使公眾對該老婦產生負面評價，降低其社會評價，符合名譽權侵權的構成要件。因此，公眾在日常生活中如遇到可疑情況，有權保持警惕、及時報警、配合調查，但應避

免在缺乏事實依據的情況下隨意主觀臆斷，並在網路空間發佈、擴散指向性明確的不實資訊，以免對他人造成不可逆的名譽傷害。

此次事件的反轉，如同一面鏡子，折射出網路時代部分人的認知盲區。維護社會信任，需要善意與理性的雙輪驅動。個體的自我防護本能值得尊重，但這不能成為傷害他人的理由。化解此類信任危機，相關部門應加大對網路暴力的懲處力度，明確界定侵權邊界，提高施暴者的違法成本。社區與公益組織也應加強無障礙知識的普及，讓更多人可以了解到殘障群體等特殊人群的生活常識，減少資訊差帶來的猜忌。