24歲吃播網紅病逝　曾直播食70個皮蛋　遺言籲：身體永遠是第一位

擁有過百萬粉絲、年僅24歲的內地吃播網紅「幹飯瑩瑩」於8月17日離世。「幹飯瑩瑩」最後一條影片發佈於8月14日，稱自己「反覆吃，鉀流失，住院了」，提醒大家「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。



「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」最後一條影片提醒大家，「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。（截圖）

綜合內媒《四川觀察》、《瀟湘晨報》等報道，「幹飯瑩瑩」是山東聊城人，在社交平台上有過百萬粉絲，已發布169條作品，其中大部分作品為吃播分享。

知情人透露，「幹飯瑩瑩」長期都處於低鉀的狀態，這次離世的原因疑似低鉀引發的心臟驟停。

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

去世3天前稱因為低鉀住院：和長期催吐有關

在去世的3天前，「幹飯瑩瑩」在最後一條動態中她回應了為何近期沒有直播。她表示自己是因為低鉀住院，血鉀濃度最低才2.3mmol/L，這已經不是她第一次因為這樣的原因入院了。在那條影片中也提到之所以身體出現低鉀的原因，很大程度和自己長期催吐有關。

她又形容，自己做直播賣貨並不容易，之前直播賣皮蛋，一場下來要吃六七十個，換其他商品，同樣需要不停的吃，對於吃播來說，你吃得越多，直播的效果就越好，但是身體卻不一定扛得住。

「幹飯瑩瑩」最後一條影片。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」最後一條影片展示身上的針眼。（影片截圖）

報道指，低鉀血症是指血鉀含量低於正常範圍的一種病理狀態，正常情況下，血鉀濃度為3.5~5.5mmol/L，當血鉀少於3.5mmol/L時，可被診斷為低鉀血症。一般會由於攝入鉀過少，或通過汗液、尿液、胃腸道排出鉀過多，或進入細胞內的鉀增多等原因導致。高危人群包括長期偏食、減肥，或有長期大量嘔吐、腹瀉，腎臟疾病等疾病的患者。嚴重者可出現心室撲動、心室顫動，導致心臟驟停而猝死。