網紅直播新規出台　北京嚴管「大胃王吃播」暴飲暴食亂象

北京市近日正式出台了《直播帶貨合規指引》，這是一項針對網紅和網絡主播的新規範，旨在加強對「大胃王吃播」等暴飲暴食行為的嚴格監管。該指引包含31條合規要求，明確規定網絡主播應該自覺反對食物浪費，並杜絕違法失德、流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象及拜金主義等不良行為。這一舉措旨在引導網絡行業健康發展，並響應中國政府一貫提倡的節約食物政策。



「大胃王吃播」是近年來在網絡上興起的一種直播形式，主播在直播中一次性吃掉大量食品，這種行為吸引了大量粉絲觀看。然而，這種直播形式卻與官方倡導的反對食物浪費背道而馳。根據中國全國人大常委會2020年發布的一份調研報告，內地城市餐飲業每年因食物浪費至少達到340億斤，這一數據引發了社會廣泛關注。

甘肅天水麻辣燙爆紅，吸引許多吃播網紅相繼跟拍。（微博）

早在2021年，內地就已經施行了《反食品浪費法》，明確禁止製作、發布和傳播宣揚暴飲暴食的節目或音視頻信息。然而，儘管法規已經生效，許多主播仍在暗中繼續進行「大胃王」行為。為了規避監管，一些主播選擇在直播過程中切換鏡頭，或邀請他人共同用餐，以掩蓋浪費行為。他們甚至在影片中添加了「請勿浪費食物，保持健康」等提醒信息，以試圖逃避監管。

內地近年一度興起全職「大胃王吃播」。（紅星新聞）

值得注意的是，這一行為並未完全消除公眾的質疑。有觀眾指出，這些主播往往展示出苗條的身材，但卻在直播中吃下大量食物，這引發了對其真實性和健康狀況的懷疑。一些評論者公開質疑這些主播是否真的能消化如此多的食物，並呼籲他們停止這種浪費行為。

+ 1

內媒《環球時報》報道指出，北京市市場監督管理局制定的這一新規，旨在進一步遏制「大胃王吃播」帶來的負面影響，並促使網紅主播更自覺地遵守社會責任。隨著新規的實施，相關部門將加強監督，確保網絡直播環境的健康和有序發展。這一措施也被視為中國政府在食物節約和反浪費領域的重要步驟。