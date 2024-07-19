24歲吃播網紅直播時猝死！日吃10小時　驗屍報告稱腹部已嚴重變形

內地24歲「吃播網紅」潘曉婷以大胃王形象走紅，日前在直播中因過度進食猝死，根據檢報告顯示，潘女腹部嚴重變形，胃中塞滿未消化的食物，死狀悽慘。



24歲的內地女直播主潘曉婷因為追求打賞和觀眾的掌聲，在直播中因為血管畸形導致的急性心臟驟停猝死。（微博截圖）

根據《星島日報》報道，事發在7月14日，年僅24歲的潘曉婷為了在網絡上撈金，到了後期健康狀況已經不堪負荷，在長期暴飲暴食的情況下，導致她有三高問題，就連體重也飆升至200斤（120公斤），還因胃出血住院，儘管健康亮紅燈，她仍為了賺錢，絲毫沒有節制，出院後又開始進行吃播，每天堅持10多個小時，不間斷吃東西。

然而，潘曉婷極端挑戰終究迎來惡果，日前在直播中，因過度進食猝死，生前曾在鏡頭前大快朵頤，不惜一切代價追求打賞和觀眾的掌聲，卻未曾想到這頓飯成了她的生命的最後一餐，最後身體始終負荷到了極限，吃播期間猝死。屍檢報告指出，潘曉婷的腹部嚴重變形，胃裏塞滿未消化的食物。

這網紅以極端的進食獲利，卻也因此而失去生命：（按圖了解）

潘曉婷原本是一名普通的服務員，在看到同學劉琪通過吃播賺取了不菲收入後，她決定投身吃播。（微博截圖）

潘曉婷原本是一名普通的服務員，在看到同學劉琪通過吃播賺取了不菲收入後，她決定投身吃播。起初，她在鏡頭前孤獨地吃着，觀眾寥寥。然而，隨着時間的推移，她逐漸獲得了一定的關注度。潘曉婷也能夠靠着直播拿到一定數量的打賞，她在直播間吃東西聊天時，也會不時向觀眾們呼籲點讚和送禮物，觀眾們也確實給她送上了很多禮物。

延伸閱讀：內地34歲品酒網紅心臟病發猝死 號稱「喝了幾千款，永遠差一杯」

+ 3

延伸閱讀：

川普遇刺照「同款相機」火了！ 陸商家搶收購：加價2.25萬元賣給我

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】