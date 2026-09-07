24歲吃播網紅病逝　曾直播食70隻皮蛋　遺言籲：身體永遠是第一位

擁有過百萬粉絲、年僅24歲的內地吃播網紅「幹飯瑩瑩」於8月17日離世。「幹飯瑩瑩」最後一條影片發佈於8月14日，稱自己「反覆吃，鉀流失，住院了」，提醒大家「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。



「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」最後一條影片提醒大家，「掙錢固然重要，身體永遠是第一位」。（截圖）

綜合內媒《四川觀察》、《瀟湘晨報》等報道，「幹飯瑩瑩」是山東聊城人，在社交平台上有過百萬粉絲，已發布169條作品，其中大部分作品為吃播分享。

知情人透露，「幹飯瑩瑩」長期都處於低鉀的狀態，這次離世的原因疑似低鉀引發的心臟驟停。

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

去世3天前稱因為低鉀住院：和長期催吐有關

在去世的3天前，「幹飯瑩瑩」在最後一條動態中她回應了為何近期沒有直播。她表示自己是因為低鉀住院，血鉀濃度最低才2.3mmol/L，這已經不是她第一次因為這樣的原因入院了。在那條影片中也提到之所以身體出現低鉀的原因，很大程度和自己長期催吐有關。

她又形容，自己做直播賣貨並不容易，之前直播賣皮蛋，一場下來要吃六七十個，換其他商品，同樣需要不停的吃，對於吃播來說，你吃得越多，直播的效果就越好，但是身體卻不一定扛得住。

「幹飯瑩瑩」最後一條影片。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」最後一條影片展示身上的針眼。（影片截圖）

報道指，低鉀血症是指血鉀含量低於正常範圍的一種病理狀態，正常情況下，血鉀濃度為3.5~5.5mmol/L，當血鉀少於3.5mmol/L時，可被診斷為低鉀血症。一般會由於攝入鉀過少，或通過汗液、尿液、胃腸道排出鉀過多，或進入細胞內的鉀增多等原因導致。高危人群包括長期偏食、減肥，或有長期大量嘔吐、腹瀉，腎臟疾病等疾病的患者。嚴重者可出現心室撲動、心室顫動，導致心臟驟停而猝死。

從臨床醫理層面剖析，反覆人工催吐對人體電解質系統的破壞近乎「毀滅性」。根據權威醫學期刊《克里夫蘭醫學期刊 (Cleveland Clinic Journal of Medicine)》關於進食障礙與催吐併發症的研究指出，嘔吐物中含有極高濃度的鹽酸及鉀離子，大量嘔吐不僅直接造成消化道失鉀，更會誘發嚴重的「代謝性鹼中毒」；此時人體腎臟為維持酸鹼平衡，會被迫進一步透過尿液排泄更多鉀離子，形成難以遏止的失鉀惡性循環。當血清鉀濃度跌破 2.5mmol/L 的警戒線（「幹飯瑩瑩」自述最低達 2.3mmol/L）時，人體心肌細胞的靜息膜電位會嚴重超極化，引發心電圖上的 QT 間期顯著延長，隨時可能突發尖端扭轉型室速（TdP）、心室撲動以至心室顫動（Ventricular Fibrillation），導致心臟瞬間停跳猝死，黃金搶救時間往往僅有數分鐘。

「幹飯瑩瑩」大部分作品為吃播分享。（影片截圖）

「幹飯瑩瑩」的香消玉殞，並非吃播生態圈的第一宗血淚悲劇。據美國國家衛生院 (NIH) 收錄的突發心臟猝死研究 及近年業界案例，從 2021 年年僅 29 歲、因長期暴飲暴食猝逝的吃播網紅「泡泡龍」，到 2022 年患有尿毒症仍瘋狂進食高油高鹽食品終致器官衰竭的「聞味哥」，再到 2024 年 24 歲在直播間猝倒身亡的潘曉婷，這條由演算法流量所裹挾的「大胃王畸形吸金鏈」，正持續透支年輕從業者的生理極限。在短影音與電商帶貨平台「吃得越多、互動越好、單量越高」的機制推動下，主播們被迫將胃囊化作承載數十顆皮蛋與暴量油膩的容器，鏡頭前勉強維持笑容，鏡頭後依賴催吐與藥物代償。這種將健康視為賭注的扭曲商業模式，正不斷向全社會敲響不可忽視的生命警鐘。