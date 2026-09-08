湖南4歲童餐廳狂奔｢誤碰｣女子臀遭勒頸　雙方調解破裂女子擬提告

福建一名女子小熊（化名)近日在社交平台發文稱，8月26日在湖南長沙某餐廳用餐期間，被一名4歲男童觸碰臀部，她上前抓住男童並要求對方父母書面道歉。男童父母則稱孩子只是跑步時不慎意外觸碰，並非故意，並指女子抓住男童時將其脖子勒出淤青。雙方經三次調解仍無法達成和解，涉事女子表示將通過訴訟維權。



因路窄身體失衡，男童手部觸碰到小熊身上。（瀟湘晨報）

男童父母同時指出，小熊抓住男童時對其有勒脖子的動作，孩子頸部出現勒痕及淤青。（瀟湘晨報）

女子稱遭男童觸臀 郁手拉扯男童衣領致頸淤青

據《瀟湘晨報》餐廳CCTV監控畫面顯示，男童當時手持玩具槍在餐廳過道奔跑，因路窄身體失衡，手部觸碰到小熊身上。

小熊確認沒有其他人可以從其他角度碰到自己後，當即追上前抓住男童。男童被抓住後當場哭泣，其家長隨後趕到。

小熊向男童家長說明情況，但對方並不認同，稱「4歲小孩不可能幹這樣的事情」，認為只是孩子奔跑時不慎意外觸碰。

此外，男童父母同時指出，小熊抓住男童時對其有勒脖子的動作，孩子頸部出現勒痕及淤青。小熊則表示，男童受傷並非自己主觀故意造成。

男童父母同時指出，小熊抓住男童時對其有勒脖子的動作，孩子頸部出現勒痕及淤青。（瀟湘晨報）

雙方各執一詞 三次調解無果

小熊事後提出兩點訴求：一是要求男童父母當面道歉，或錄製三人在場的道歉視頻；二是要求對方承諾好好管教孩子。

男童父母則回應，可以接受小熊的訴求，但前提是小熊要為男孩脖子上的損傷向他們道歉。雙方因這一分歧陷入僵局。

小熊則表示，男童受傷並非自己主觀故意造成。（瀟湘晨報）

事發後，有關部門介入並進行了三次調解，男童母親曾在調解現場口頭道歉，但雙方仍未達成和解。目前小熊已準備走訴訟流程。男童父母則稱已作出道歉並支付醫藥費用。

網民疑女子靠嗌交博流量

事件在網絡引發廣泛討論。有網民認為4歲幼童行為未必帶有惡意，成年人不應對一名4歲幼童如此上綱上線；亦有網民認為家長未盡看管責任，事發後第一時間為孩子辯解反激化矛盾。不少網民質疑，將4歲幼童推上被告席是否適當。

值得注意的是，有網民發現抖音賬號一共發佈了8個作品，其中多數內容並非記錄生活，而是與他人的嗌交。

有網民發現涉事女子抖音賬號一共發佈了8個作品，多數是與他人的嗌交。（抖音截圖）

其中一則「大戰」網約車司機影片獲得25萬點讚，「大戰」宿管阿姨獲得5000點讚，稱4歲男童摸屁股直接上了微博熱搜，因此不少網民質疑她存在博流量的嫌疑。