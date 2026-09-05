湖南漢充值1000元誤到賬2641萬億成「首富」　揮霍25萬拒不返還

近日，湖南省寧鄉市人民法院審理並宣判了一起不當得利糾紛案。李某向上海某科技公司轉款1000元（人民幣，下同）用於平台充值。科技公司工作人員因操作失誤，將他人的充值賬號ID號「2641993383745792」作為充值金額再次向李某的賬戶進行充值。



隨後，李某花掉25萬逾元，且拒不返還款項。法院判其為不當得利，應當返還，目前該案已生效。



員工充值1000元後再誤充2641萬億元

經寧鄉市人民法院審理，李某因自身網絡經營店舖的營銷推廣需求，多次向上海某科技公司購買推廣服務。2025年9月27日，李某向上海某科技公司轉款1000元用於平台充值，工作人員在完成該1000元的充值後，因操作失誤，將他人的充值賬號ID號「2641993383745792」作為充值金額再次向李某的賬戶進行充值。隨後，李某將該賬戶的金額用於平台消費。

科技公司工作人員因操作失誤，將他人的充值賬號ID號「2641993383745792」作為充值金額向李某的賬戶進行充值。（AI生成圖片）

公司要求三日內返還 李某置之不理

2025年10月17日，上海某科技公司發現該錯誤後立即對李某的賬戶進行了凍結，並將其賬戶上剩餘的款項2641993383484096元予以扣回。同時立即終止李某購買且尚未完成的部份服務，並扣回相應費用9400餘元。同日，上海某科技公司工作人員通過微信向李某發送《關於要求返還超額充值款項及協商解決事宜的函》，要求李某三日內就款項返還及損失賠償事宜進行賠償，要求李某全額返還超額款項，李某收到上述函件卻置之不理。上海某科技公司將李某訴至法院。

法院審理認為，李某獲得不當利益，受損失的人有權請求其返還不當利益，目前該案已生效。（示意圖 三湘都市報）

經法院核實，在扣除充值1000元後，李某使用了252281.31元，而公司則遭受了應獲得相應對價的損失。法院審理認為，李某獲得不當利益，受損失的人有權請求其返還不當利益，目前該案已生效。