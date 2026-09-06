遊台港男妥瑞症病發突不自主大叫　遭兩台漢誤認為挑釁被打至甩褲

一名患妥瑞症的28歲香港男子，9月4日在台北旅行期間，因在捷運士林站出口突然病發大叫，遭兩名台灣男子誤以為遭到挑釁，加上言語不通，被對方拳打腳踢圍毆。



警方事後鎖定兩名涉案男子，將依《社會秩序維護法》處理。受害港男飽受驚嚇，但無明顯外傷，表明兩日後返港，不打算提告。



9月4日下午5時許，該名姓韓的香港男遊客在台北捷運士林站2號出口突然大叫一聲。被兩台男以為是在辱罵他們，於是上前圍毆。（Threads截圖）

兩台男聽到叫聲後誤以為遭對方以「三字經」辱罵，於是上前圍毆。（Threads截圖）（Threads截圖）

9月4日下午5時許，該名姓韓的香港男遊客在台北捷運士林站2號出口突然大叫一聲。被兩台男以為是在辱罵他們，於是上前圍毆。（Threads截圖）

病發大叫遭誤會 語言不通釀衝突

據台媒《中時新聞網》，事發於9月4日下午5時許，該名姓韓的香港男遊客在台北捷運士林站2號出口突然大叫一聲。由於他患有妥瑞症，會不由自主地發出聲音或做出抽動動作。

根據香港妥瑞症協會資料，妥瑞症是一種慢性神經生理疾病，患者會不由自主地反覆抽動，包括身體動作或發聲層面的抽動。這些抽動可能是單一出現，也可能同時出現多種，並會隨時間有所改變。

當時兩名分別為42歲陳姓及33歲楊姓的男子正在附近等候朋友，聽到叫聲後誤以為遭對方以「三字經」辱罵。

兩人隨即以台語質問韓男，由於韓男聽不懂台語，以廣東話回應，被對方以為是在辱罵他們，於是上前圍毆。整個過程被路人拍下，片段其後在網上流傳。

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事主飽受驚嚇不願提告 警方鎖定兩疑犯

警方接報趕抵現場時，兩名施暴者已經逃離。韓男雖飽受驚嚇，但無明顯外傷，並向警方出示相關就診資料，解釋自己因健康問題才出現異常行為。由於他兩日後將返港，最終決定不願提告。

台灣警方表示不會容忍街頭暴力，已根據CCTV及路人拍攝的案發片段鎖定陳男及楊男。（影片截圖）

台灣警方表示不會容忍街頭暴力，已根據CCTV及路人拍攝的案發片段鎖定陳男及楊男。全案後續將依違反《社會秩序維護法》第87條「加暴行於人」辦理，最高可處以1.8萬元新台幣（約4450港幣）罰款。