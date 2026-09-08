有片｜中國500萬粉絲博主倫敦直播遭3男圍毆搶劫　批英警不追查

在抖音擁有約500萬粉絲的內地博主「倫敦Kj」，近日在英國倫敦街頭直播時，突遭3名年輕男子上前挑釁及圍毆打傷，對方更企圖搶奪其手上的手錶，導致錶帶當場拉扯斷裂。事後，博主右肩嚴重扭傷，在向當地警方報案後，對方沒有到現場調查，僅給了一張帶有報案號碼的文件，表示沒有能力抓到襲擊者。



隨後，「倫敦Kj」聯絡中國駐英國大使館求助，目前大使館正在跟進事件。



内地500萬粉絲博主倫敦直播遭3人圍毆。（極目新聞）

内地博主遭3名年輕男子上前挑釁及圍毆打傷。（極目新聞）

内地博主右肩嚴重要扭傷。（極目新聞）

「倫敦Kj」在抖音有499萬粉絲。（抖音截圖）

據《極目新聞》報道，英國時間9月4日凌晨0時許，「倫敦Kj」在倫敦的皮卡迪利廣場直播。期間，兩名20多歲的外籍男子突然靠近打招呼。「倫敦Kj」察覺對方來者不善，實時叫對方保持距離，惟兩人不但越靠越近，更用胸部頂撞他，並用粗言穢語來辱罵。

據當時影片顯示，兩名外國人在糾纏「倫敦Kj」，其中一名白衣男子舉着手機疑似在拍攝，另一名黑衣男子則豎中指，最初「倫敦Kj」不想理兩人，便向直播間的觀眾解釋，「你看阿拉伯人酒喝多了」，但隨着兩人不斷糾纏，雙方隨即發生推搡，「倫敦Kj」期間更大喊「別推我！」

内地博主的錶帶在拉扯中斷裂。（極目新聞）

據「倫敦Kj」透露，對方挑釁他只是障眼法，對方的真實目的是搶走他大的手機和手錶。當時對方共有3人，其中有人豎中指辱罵中國人，以及用髒話來罵他，「我直播間裏幾千名中國人都聽到了」，他實在受不對方辱駡於是選擇回擊，期間一人猛力拽拉他的手錶，試圖當場搶走，之後3個人把他按在地上毆打。手錶雖然沒被搶成功，但錶帶在拉扯中斷裂，眼看沒辦法搶走手錶，三人只能跑掉。

據同在現場的「倫敦Kj」友人鍾先生稱，3名涉事男子疑似曾飲酒，發現他們正向中國網民直播後，更對着鏡頭豎中指挑釁，隨後他們試圖搶奪「倫敦Kj」的手錶，之後他趕緊收好隨身財物，但轉身便看到「倫敦Kj」被3人按倒在地襲擊，隨即衝上前解圍並護住手錶，自身亦被打了一拳。

一名内地博主近日在英國倫敦街頭直播時，突遭3名年輕男子上前挑釁及圍毆打傷。（抖音@倫敦Kj）

當時有男子竪中指辱駡博主。（抖音@倫敦Kj）

「倫敦Kj」稱，當時直播間有幾千人中國網民在線。（抖音@倫敦Kj）

右肩嚴重要扭傷 警方未到場僅發報案號文件

事發後，「倫敦Kj」和鍾先生前往當地警察局報案。警方隨後向他們發出一張附有報案號碼的文件，但並未前往現場調查。

「倫敦Kj」在抖音個人帳號稱，當地警察不願意出警到現場調查，「警察問了我的家庭住址、出生年月日、什麼時候來英，但就是不問三個男子長什麼樣，什麼時候出警去抓人」，警察還説 「我們沒有用（能力有限），也抓不到他。」

最後警察只給了「倫敦Kj」 一張附有報案號碼的文件，上面寫着「正常襲擊」，表示可以去保險公司走理賠程序。

「倫敦Kj」前往當地醫院檢查傷勢。（抖音@倫敦Kj）

當日，「倫敦Kj」也在友人陪同下前往當地醫院檢查傷勢。醫生診斷其右肩嚴重扭傷，右半身因劇烈疼痛而活動受限，便為他開具強效的止痛藥，並要求他佩戴手臂吊帶。

中國駐英使館證實跟進事件

事發後，「倫敦Kj」向中國駐英國大使館發送郵件反映情況，並希望得到幫助。大使館工作人員回覆媒體時表示，若受害人已發送郵件，使館將督促當地警方積極處理，並建議當事人親自到大使館尋求協助。

北京時間7日晚上11時許，鍾先生證實，已收到中國駐英國大使館領保專線郵箱的官方郵件，大使館確認跟進此宗事件。

「倫敦Kj」表示，他會持續跟進直到事情完全解決，「一定要把襲擊者緝拿歸案，這件事關乎到歧視、搶劫，我一定要和惡勢力抗爭到底。」他表示，如果沉默下去，會更多的受害者。