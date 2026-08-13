網紅吐槽倫敦地鐵髒亂遭黃秋生嘲｢土包｣　事主拍片反擊影帝急刪評

近日，一名內地網紅「roxycatsis貓姐」在各大社交平台分享在倫敦搭乘地鐵的實際體驗，客觀記錄了車廂環境髒亂等問題，不料影片竟引來香港藝人黃秋生在社交平台接連留言評論，評論稱該網紅為「土包」、「誰叫你去窮區」。相關言論隨即引發大量網民不滿，不少網民直言倫敦地鐵設施落後是客觀事實，如實反映並無不妥。



近日，一名內地網紅分享在倫敦搭乘地鐵的實際體驗，不料影片竟引來香港藝人黃秋生在社交平台接連留言嘲諷。（小紅書）

網紅記錄倫敦地鐵體驗 影帝連發「惡評」嘲諷

據了解，該名網紅「roxycatsis貓姐」於7月在Instagram上發佈影片，記錄了倫敦地鐵作為百年公共交通系統的運行現狀。

該網紅稱地鐵車廂內的布座椅，不僅沾染各種「千年老泥」與彩色污漬，還有各類未知皮屑，她在片中直言「寧願站到累死，也不會坐下」。該網紅亦表示自己是根據個人出行體驗進行分享，而評論區亦有不少具海外生活或旅遊經歷的網民留言表示情況屬實。

不料，影帝黃秋生其後在相關討論中接連留言，第一條指該網紅「土包、誰叫你去窮區」，第二條更稱「大英帝國的great不是大的意思，是好的意思」，同時「好心」勸該網紅「學好英文」。不少網民認為，相關言論帶有明顯的貶低與挑釁意味。

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網紅拍片逐條反擊 網民一面倒聲援

網紅起初未能認出黃秋生留言，其後才發現是對方。她隨即拍片反擊，指出黃秋生的評論不實，並強調自己乘坐的北線（Northern Line）乘客平均薪資在倫敦位列前三，並非所謂「窮區」。她同時強調地鐵線路無分貴賤，反勸對方「學藝先做人」。

黃秋生的言論迅速在社交平台發酵，大量網民發聲駁斥。不少網民指出，西方發達國家在基建維修與公共服務上的短板早已是客觀事實，如實反映現狀並無不妥。值得注意的是，不少好事網民前往影片評論區「打卡」留念，但發現影帝黃秋生已刪去相關爭議言論。