深圳孕婦不做產檢險釀禍　誕女嬰後竟還有一胎｢足先露｣　驚險救回

9月4日上午，一名經產婦（即有過分娩經歷）因緊急臨產被送入南方醫科大學深圳坪山醫院，入院檢查時產婦宮口已開大9厘米，產程進展迅猛，胎頭即將娩出。



9時40分，第一名女嬰順利娩出，新生兒狀態良好。但僅5分鐘後，助產士林偉燕在評估胎盤娩出前，憑藉多年接產經驗察覺到異常——產婦宮腔內似乎仍有胎兒！

深圳一產婦生下女嬰後，醫生發現宮腔內還有一胎兒。（深圳大件事）

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經值班醫生緊急檢查，確診為罕見的隱匿性雙胎妊娠，且第二個胎兒為「足先露」（腳朝下），存在卡住風險。

而產婦及其家屬此前完全不知情，整個孕期從未進行產檢和超聲波篩查，沒有任何分娩預案和風險評估。

醫院當即啟動危重孕產婦專項救治預案，10時19分，第二個胎兒順利娩出，是一名男嬰，從入院到全部分娩完成，整個過程不足一小時。

醫生提醒：孕產婦應重視孕產健康，堅持全程、規律、規範的產檢。



網友評論：「心太大，還好有驚無險」▼▼▼

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