孕婦突陣痛赤腳坐電單車急送醫　BB車上出世「滑落褲腳」驚險救回

現代醫療科技發達，許多準媽媽在生小孩前，就會先到醫院待產。然而，近日就有孕婦清晨在家時突然感到劇烈腹痛，產兆迅猛。由於事發突然，夫妻倆連鞋子都沒穿，赤腳騎機車直奔醫院。不過寶寶似乎等不及，直接在機車上出生，甚至一度卡在母親的短褲褲管內。



孕婦清晨腹痛 丈夫騎車載去醫院「車程中胎兒滑出」

根據《越南快報》報導，一名孕婦於8月3日清晨6點左右突感劇烈腹痛，產兆明顯。夫妻倆來不及準備待產物品，也驚慌得連鞋也沒穿，就緊急騎機車趕往富良醫院（Bệnh viện Phú Lương）。

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不過寶寶在路上已經等不及出來，還一度卡在媽媽的短褲褲管內。抵達醫院後，醫護人員趕緊出面接應並展開處置，他們先引導孕婦維持站立姿勢，避免壓迫新生兒，同時由醫護人員接住男嬰，進行保暖並剪斷臍帶，隨後將母子二人送入產房進行後續護理。

32週早產男嬰重2KG 母子均安

富良醫院外科暨婦產科副主任陳氏蘭芳（Trần Thị Lan Phương）醫師指出，該名孕婦先前曾有多次流產紀錄，本次為第4次懷孕，分娩時僅懷孕32週。所幸該名重約2KG的早產男嬰生命徵象穩定，並已完成B型肝炎疫苗接種，目前母子狀況良好。

同時，醫師提醒，準媽媽若接近預產期，應密切注意腹痛、破水或出血等異常徵兆。若有狀況應立即就醫並定期產檢，切勿輕忽警訊。

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