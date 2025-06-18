內地女食飽腹脹睇醫生竟「當場生B」　由發現懷孕到產子只用1個鐘

懷孕竟渾然不知！



湖北一名女子日前午餐後覺得腹脹難受，於是獨自騎電動自行車前往醫院就診，不料卻被診斷出「要生了」，最終順利誕下一名男嬰，從發現懷孕到生下孩子「只花了1小時」。

湖北一名女子因腹脹難受往醫院就診，不料誕下一名男嬰，從發現懷孕到產子只花了1小時。（微博影片截圖）

醫生告知懷孕「我整個人都是懵」 點圖放大瀏覽：

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據《極目新聞》、《湖北日報》報導，鄂州市臨空經濟區沙窩鄉衛生院日前上演一場驚心動魄的生命接力賽，李某平（化名）告訴記者，16日她吃完午飯感覺肚子不舒服，一個小時後，約下午2點左右，便自己騎著電動自行車到醫院看診。

本以為自己只是消化不良，沒想到在進行超音波檢查時，李某平突然腹痛加劇，這才發現「懷孕了」，還出現規律宮縮並且羊水已破。面對此一緊急情況，院方第一時間啟動應急預案，協調婦產科、檢驗科、全科醫學科等多個科室組成緊急救治團隊，全力做好接生工作，在眾人通力合作下，李某平順利於下午3點22分誕下一名約2.5公斤男嬰，母子平安，隨後衛生院迅速安排轉診至鄂州市中心醫院進一步診治。

李某平向記者表示，她向來月經不規律，加上已經有個6歲兒子，最近幾年都沒有懷孕計畫，且一直都有做避孕措施，所以得知懷孕，第一反應是不敢相信：

醫生給我說我懷孕了，我整個人都是懵的。

她表示這次生小孩很快，從到衛生院到生下孩子，差不多1個小時左右：

由於不知道，所以懷孕期間還騎電動自行車到處跑，也不像第一次有孕吐反應，只能說這應該是生命力旺盛的體現。

李某平的奶奶則表示，媳婦身體一直不錯，也很少感冒，平時由於不知道她懷孕，也沒有專門照顧，兒子在外地打工，她前一天也在外地工作，接到醫生電話才趕回來照顧兒媳。

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