深圳墓園管理員月薪¥1.5萬　冷門職業年輕人搶爆展現新價值觀？

近日，一則深圳墓園管理員的招聘帖子在社交平台爆火，該職位列名雙休、月薪1.5萬（人民幣，下同），早上8點半上班、下午5點半準時下班，還有住房和交通補貼以及績效獎金，文中提到作息規律，「到點直接走人，下班完全不找你」，評論區迅速被求職者的報名留言淹沒。



這一曾經被視為「冷門」甚至帶有刻板印象的崗位，如今卻成了深圳打工人眼中的「神仙工作」。



微信公眾號「深圳城事攻略」分析，墓園管理員工做爆紅背後，也反映出大城市打工人求職標準的深刻轉變。過去，求職者大多追逐大廠、名企與高大上的發展前景；然而，面對高壓加班與隨時待命的職場環境，越來越多年輕人開始轉向現實，進入「純過日子」時代。

比起職業「聽起來是否厲害」，大家更看重「幹起來累不累」。內地網民時常調侃「窮比鬼更嚇人」，穩定過得去的收入、規律的作息以及下班後的個人時間，已成為都市人最珍視的幸福感來源。

除了墓園管理員，深圳這座包容性極強的城市還催生出不少打破傳統想像的冷門職業，例如抓癢師和寵物保母。

深圳一名32歲年輕人開設了兩家抓癢館，按時收費（約每小時300元），月收入可達10萬元以上。該服務主打「助眠」與「情緒放空」，技師服務時保持安靜，為高壓上班族提供遠離工作群和會議的解壓空間。

此外隨著寵物被視為重要家庭成員，「寵物保母」工作也開始出現，這個崗位無需照顧人類或做繁重家務，僅需負責科學餵養、遛狗及陪伴等，部分高薪崗位更青睞具有動物醫學或犬舍經驗的專業人士。

此外隨著寵物被視為重要家庭成員，「寵物保母」工作也開始出現，這個崗位無需照顧人類或做繁重家務，僅需負責科學餵養、遛狗及陪伴等。

「深圳城事攻略」分析，從寫代碼、搞AI創業、做金融，到給人抓痒、照顧寵物乃至管理墓園，深圳的就業市場展現出極強的多元性。當傳統就業賽道日益擁擠，這些小眾與冷門職業正為普通人提供另一種可能——只要市場存在需求，職業便無高低之分，每個敢想敢做的人都能在這座城市找到屬於自己的生存與發展空間。