深圳一公司送3日有薪假　中秋國慶連放13日　網民羨慕求全國推廣

9月7日，一則「深圳一公司中秋國慶連休13天」的消息引發網絡熱議。疑似該公司一名員工在社交平台分享公司的放假通知，並配文「突然收到通知，連休13天，坐標深圳，還是帶薪的。」該帖文迅速引發網民關注，不少人表示「實名羨慕」。



一則「深圳一公司中秋國慶連休13天」的消息引發網絡熱議。（微博）

《上游新聞》報道，該放假通知稱，「根據國務院辦公廳安排，今年中秋節假期為9月25日（周五）至27日（周日），國慶節假期為10月1日（周四）至7日（周三）。為感謝員工辛勤付出、方便大家提前規劃並度過一個連續、輕鬆的超長假期，經總經理特批，公司額外增加9月28日至30日（周一至周三）為全員帶薪休假日，與中秋、國慶假期首尾相連，實現全員連休13天。」落款為深圳某科技公司，時間為2026年9月7日。

9月8日，該公司一名工作人員證實此事，「放假通知是真的。」她同時確認，額外增加的3天假期就是帶薪假期，「我們既然敢把這個通知發出去，那就是事實存在的。」 公開資料顯示，該公司成立於2016年，位於深圳，是一間以軟件和信息技術服務業為主的企業。

網傳該公司為深圳格隆匯信息科技有限公司。（網絡圖片）

該帖文引發網民熱議，不少網民表示羨慕，「可以全國推廣嗎」「這是什麼神仙公司」「別人只是說說，你們來真的啊」「請推給我的老闆」。

該貼引發網民熱議，不少網民表示羨慕。（微博）