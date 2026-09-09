深圳商場共享按摩椅成蟲窩　女子坐後奇癢　電筒一照驚見群蟲亂爬

北上消費已成不少港人的日常，商場、戲院、高鐵站內隨處可見的共享按摩椅，原意是讓民眾放鬆歇腳，惟衛生問題卻令人憂心。深圳陳女士日前在商場兒童樂園外的按摩椅上稍坐，即感身體奇癢不適，打開手機電筒一照，竟驚見椅上有蟲在爬。



女子坐下即癢 發現衣上爬蟲

陳女士早前帶孩子前往家附近商場兒童樂園，等候期間坐在公共按摩椅上休息。由於現場光線昏暗，她未有留意異樣。

坐下不久，她即感到身體瘙癢不適，隨即起身離開。數分鐘後，她發現衣服上有蟲在爬，懷疑蟲子來自按摩椅，遂返回現場打開手機電筒查看，驚見按摩椅上有不少蟲子在爬行。

現場另一名女士上前提醒，稱其孩子數日前坐過同一張按摩椅，當晚即出現全身發癢、發燒的症狀，需到醫院打針才見好轉。陳女士返家後即時洗澡，並將全部衣物以熱水高溫消殺。

這並非個別事件。今年7月，深圳龍華一商場的共享按摩椅亦被揭發衛生問題。當地民生平台《問政深圳》報道，有市民在觀瀾百佳華商場使用共享按摩椅時手肘刺痛，掀開座椅布墊後，赫然發現墊下藏匿蟑螂與紅色小蟲，使用者隨後前往就醫。

有市民在觀瀾百佳華商場使用共享按摩椅時手肘刺痛，掀開座椅布墊後，赫然發現墊下藏匿蟑螂與紅色小蟲。（羊城晚報）

清潔形同虛設 按摩椅廠家客服承認無固定消毒頻次

事件曝光後，涉事按摩椅品牌方雖主動聯絡市民退款賠償並消毒，惟商場表明僅提供場地租賃，設備的日常運維、清潔消毒全由品牌方負責。有網民直言，事後單次消毒只能治標不治本，更有市民目擊清潔人員工作流於形式，衛生保障形同虛設。

據《深圳新聞網》，福田領展中心城的「樂摩吧」共享按摩椅雖擺放了「已清潔」提示牌，標示清潔日期為9月2日。

但同層的「超摩星球」按摩椅，扶手卻留有多處塗畫痕跡及乾涸水漬，亦無任何清潔公示。

福田領展中心城的「樂摩吧」共享按摩椅雖擺放了「已清潔」提示牌。（深圳新聞網）

福田領展中心城的「樂摩吧」共享按摩椅雖擺放了「已清潔」提示牌。（深圳新聞網）

福田領展中心城的「超摩星球」按摩椅，扶手卻留有多處塗畫痕跡及乾涸水漬。（深圳新聞網）

此外，觀瀾百佳華佳漾里7月曾被投訴的按摩椅衛生狀況已有改善；惟同場「頭等艙」品牌按摩椅扶手存在多處劃痕及疑似煙頭燙痕，反映日常保養或存問題。

觀瀾百佳華佳漾里的「頭等艙」品牌按摩椅扶手存在多處劃痕及疑似煙頭燙痕。（深圳新聞網）

據報道，某共享按摩椅品牌客服承認沒有固定統一的消毒頻次，僅會根據點位人流量動態調整巡檢與清潔。有市民直言，看過相關報道後已幾乎不再使用共享按摩椅，亦鮮見有人員巡檢清潔。