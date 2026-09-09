浙江女牙痛就醫照CT揭上頜骨藏大量牙仔　醫生解釋「牙瘤」是何物

浙江諸暨的張女士因持續牙痛，近日前往口腔科檢查，經CT檢查發現頜骨內竟有大量密密麻麻的「小牙齒」。醫生表示，張女士頜骨內是良性的「牙瘤」，是牙胚異常增生所致，已做手術完整摘除。醫生提醒，隨着牙瘤體積增大型態多樣，可能會壓迫神經引發劇痛或影響恆齒發育，若有異常應及早接受治療。



張女士的上頜骨藏有大量細小牙體組織。（微信@諸暨市人民醫院）

諸暨市人民醫院介紹，前段時間，張女士的牙齒總是隱隱作痛，隨着疼痛日漸加劇，她近日前往醫院口腔科就診。醫生初步檢查後，發現張女士並非普通牙痛，於是安排她做頜臉部CT檢查，結果發現其上頜骨病變區域內，密密麻麻堆積了大量牙體樣組織。

醫生表示，張女士頜骨內是「牙瘤」，屬於良性瘤樣病變，不會發生癌變；她接受手術後，醫生已將頜骨內的病變組織完整摘除。

醫生為張女士取出「牙瘤」。（微信@諸暨市人民醫院）

院方介紹，牙瘤為牙源性腫瘤，是發生在頜骨內的牙源性病變，主要由一個或多個牙胚組織在發育過程中出現異常增生而形成，牙瘤內部包含不同發育階段的牙胚組織，數量可達數十個且形態各異。牙瘤可發生於任何年齡階段，無明顯男女差異。

牙瘤主要有兩種類型，「組合性牙瘤」多發於上頜前牙區，由數量不等的牙樣小體組成，牙釉質、牙本質、牙骨質和牙髓組織的排列類似於正常牙體組織；「混合性牙瘤」則多見於下頜前磨牙及磨牙區，由排列紊亂的結節狀鈣化物構成，不具備正常牙齒結構。

牙瘤可能無明顯自覺症狀，或表現為局部質硬的腫塊。當牙瘤增大時，可能壓迫神經引發劇痛、導致頜骨膨隆、恆齒萌出困難，或壓迫鄰近牙根造成牙根吸收。無明顯症狀的小牙瘤可定期複查；若已引發病變或有潛在危害應及早做手術治療。

醫生提醒，牙瘤本質上是一種牙源性發育畸形，其發病因素尚無定論。在牙發育過程中，受到的任何刺激都有可能導致牙瘤的發生，難以準確預防。