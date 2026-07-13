福建五旬漢洗牙洗出活蟲　同場醫護嚇傻：重度牙周病致感知下降

福建泉州一名50歲男子因多顆牙齒鬆動到醫院更換假牙，不料醫生為他洗牙時，竟從牙縫中夾出一條長約1厘米的白色活蟲。醫生表示，這條活蟲並非蛀蟲，應該是患者用餐時不慎卡進牙縫的菜蟲，但他長期口腔清潔不足，加重牙周病變，導致感知下降，才讓菜蟲在口中「安家落戶」而毫無察覺。



《泉州晚報》報道，近日，一名50歲男子因多顆牙齒鬆動，到泉州市第一醫院更換假牙。醫生檢查發現，患者多顆牙齒缺失，還有大量牙結石，牙齦紅腫糜爛，確診為重度牙周病，更患有糖尿病並有長期吸煙史。

醫生為患者洗牙時，竟從他的後槽牙牙縫中夾出一條長約1厘米的白色蟲子，患者本人及在場醫護人員都震驚不已。

泉州市第一醫院。（網上圖片）

醫生判斷，該活蟲並非蛀蟲。患者曾食用青菜、荔枝等，大概是菜葉上附著的幼蟲，不慎卡在其萎縮變寬的牙縫內。由於患者長期清潔不到位，加重牙周病變，導致口腔異物感知能力下降。