央視揭有毒化工廢料製成即棄牙刷　出廠價6仙　流向酒店民宿供客

不少人在內地入住酒店、民宿時，都會使用房間提供的免費一次性牙刷，然而這些貼身用品的衛生情況卻令人不寒而慄。央視近日踢爆，市場上有大量牙刷生產企業，為了大幅壓縮成本，竟使用各類未經清洗、消毒的廢舊回收塑料（行內俗稱「回料」）來製作一次性牙刷。



在江都區一處民房後院，隨處可見大量未拆封但隨意散落的一次性口罩、無紡布、熔噴布及防護服邊角料。（央視財經）

廠家亦承認，其實他們買回收原料品質全憑運氣，劣質原料引發質量問題時有發生。（央視財經）

廢舊化工桶、拖鞋邊角料變身牙刷柄

根據《財經調查》記者在江蘇揚州市江都區一處小型廢品收購站的實地暗訪，現場衛生環境惡劣，堆滿了裝過化學製劑的白桶、家電舊面板、電風扇蓋，甚至是破舊的輪滑鞋。其中相當一部分專門用來製作牙刷的原料。

市場上有大量牙刷生產企業，為了大幅壓縮成本，竟使用各類未經清洗、消殺的廢舊回收塑料（行內俗稱「回料」）來製作一次性牙刷。（央視財經）

工作人員坦言，裝過洗滌劑、尿素的化工廢桶，在沾染各類有毒殘留物的情況下，全程不作任何清洗就會被直接送到外面粉碎加工。為了掩蓋外觀的髒亂，加工廠只需加入顏料染色，就能將這些有毒廢料包裝成「合格原料」。

除了廢品站，在揚州市江都區一處民房後院，隨處可見大量未拆封但隨意散落的一次性口罩、無紡布、熔噴布及防護服邊角料。負責人稱這些材料的主要成分也是聚丙烯，和製作牙刷柄的塑料材質是一樣的，他回收做成「回收料」顆粒，利潤更大。

此外，現場還有各種塑料布、蛇皮口袋、黑色垃圾袋、塑料繩。而負責人表示，這些垃圾居然也是做一次性牙刷的原材料。

各種塑料布、蛇皮口袋、黑色垃圾袋、塑料繩。而負責人表示，這些垃圾居然也是做一次性牙刷的原材料。（央視財經）

而在另一家「回收料」加工廠內，生產牙刷柄的原材料竟然是鞋廠製作拖鞋剩下的邊角廢料。這些廢料經高溫熔融、水槽冷凝後，被切成一粒粒白色的塑料顆粒。老闆稱，他的貨在市場上「供不應求」。

黑心牙刷僅6仙一支 部分流入酒店民宿

杭集牙刷工廠的負責人稱，因為這類低價回收塑料顆粒大多出自無資質小作坊，屬於「三無」產品，廠家亦承認，其實他們買回收原料品質全憑運氣，劣質原料引發質量問題時有發生。

廠家亦承認，其實他們買回收原料品質全憑運氣，劣質原料引發質量問題時有發生。（央視財經）

其中一款極低價的一次性牙刷出廠價僅六仙（人民幣，下同）一支，廠家用的是秸稈加回收塑料混合製作，以此來降低成本。此外，在鄭州裕豐國際酒店用品城裏，市場內多數批發商戶都在銷售「回收料」製作的牙刷，主要供給小型酒店與民宿，質素堪憂。

其中一款極低價的一次性牙刷出廠價僅六仙一支。（央視財經）

在鄭州裕豐國際酒店用品城裏，市場內多數批發商戶都在銷售「回收料」製作的牙刷，主要供給小型酒店與民宿。（央視財經）

翻新牙刷易讓有害物質易滲入人體

長期從事預防醫學、環境科學研究的專家潘小川稱，使用這種「回料」製成的一次性牙刷，健康風險不僅來源於原料本身，反覆回收的塑料成分複雜，在高溫熔融加工時，還會生成新的有毒有害物質。

此外，一次性牙刷使用時直接貼合口腔，口腔黏膜通透性好、血管密佈，搭配牙膏表面活性劑，原料裡的各類有害物質極易滲入人體，長期使用暗藏多重健康隱患。