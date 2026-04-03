湖北14歲童抱貓狗同睡　寄生蟲「鑽眼」損毀眼底　視力暴跌近失明

14歲的湖北京山男孩小宇（化名），雙眼視力已降至右眼0.02.左眼0.1，近乎失明。經檢查，他被確診為眼弓蛔蟲感染，眼底已造成不可逆損傷，險些徹底失明。



4月1日，極目新聞記者從武漢一家眼科醫院獲悉，該院及多地眼科門診均接診到此類兒童病例。專家提醒，眼弓蛔蟲病早期症狀隱匿，養寵家庭、衛生條件薄弱的低齡兒童是高發人群，延誤治療可致永久性視力殘疾。

眼弓蛔蟲病是寄生蟲進入眼睛而引發的疾病。一般是因狗或貓體內的蛔蟲，入侵人類眼睛引起的感染。（美國疾病管制與預防中心）

醫生提醒應勤洗手消毒：

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少年視力近乎失明，寄生蟲「鑽眼」損毀眼底

「孩子平時就抱着貓狗睡覺，我們沒太在意，等發現他看不清時已經晚了。」小宇家長回憶，小宇常與家中土貓土狗同吃同睡，在菜地玩泥巴後也很少洗手。直到眼睛模糊持續一年多、成績大幅下滑，爺爺奶奶才聯繫他在外打工的父母，父母趕緊帶他前往該院就診。

小宇家長回憶，小宇常與家中土貓土狗同吃同睡，在菜地玩泥巴後也很少洗手。（示意圖/Freepik@jcomp）

該院眼底科彭志華主任醫師接診後，為小宇做了詳細檢查，發現其雙眼玻璃體輕度絮狀混濁，黃斑區有黃白色病變，初步診斷為右眼黃斑變性、雙眼陳舊性脈絡膜炎，雙眼均被弓蛔蟲幼蟲侵襲。

彭志華介紹，弓蛔蟲幼蟲遊走性極強，侵入眼部後會「鑽行」引發多種損傷，且早期幾乎無症狀。此時小宇雙眼視力已嚴重受損且不可逆，因就診過晚，最終僅能維持低視力，無法恢復正常。

無獨有偶，4歲男童軒軒（化名）也遭遇類似危機。他平日愛在戶外玩沙泥，遇貓狗喜歡觸摸，還常不洗手就啃手指。不久前軒軒出現視物異常，被確診為眼弓蛔蟲感染，視力岌岌可危。經對症治療後，其視力逐步回升，保住了部分有效視力。

專家支招遠離眼弓蛔蟲隱患

該院小兒眼科副主任醫師彭毅介紹，低齡兒童和留守兒童是眼弓蛔蟲病高發人群，他們免疫力弱、衛生意識差，易通過「寵物接觸——髒手入口」感染。

犬和貓是弓蛔蟲固定宿主，蟲卵隨糞便排出後可在土壤中存活數月甚至數年，孩子玩沙泥、接觸寵物後不洗手，就可能誤食蟲卵，幼蟲隨血液循環侵入眼部破壞眼底組織。 小兒眼科副主任醫師彭毅

據悉，弓蛔蟲幼蟲遊走性極強，侵入眼部後會「鑽行」，引發眼內炎、玻璃體混濁等多種損傷。該病早期症狀隱匿，孩子多不主動表述，僅表現為視物模糊、揉眼、斜視等，易被家長誤判為近視或結膜炎，待視力明顯下降就診時，眼部損傷已較嚴重，治療難度大增。

該院眼底科醫生介紹，此類疾病治療通常為：先藥物抗炎、抗寄生蟲，控制炎症和幼蟲活性；再根據病情實施玻璃體切割手術，清除混濁組織、鬆解牽拉的視網膜，儘可能保留現有視力。專家提醒，該病早期隱蔽，家長察覺異常時往往已造成不可逆眼底損傷，幼蟲會持續破壞視網膜和視神經，輕則視力下降，重則失明，且損傷難以恢復。

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當前養寵家庭日益增加，加上春天兒童戶外活動增多，感染風險隨之上升。武漢艾格眼科專家建議，首先要規範衛生習慣，飯前便後、玩沙土後用流動水和洗手液洗手不少於20秒，杜絕孩子啃手指、髒手入口，不吃未洗淨的瓜果和生冷食物；第二，做好寵物驅蟲，定期為貓狗進行體內外驅蟲，及時清理糞便，避免孩子接觸寵物排泄物，不共寢共食，接觸後及時洗手；此外，發現孩子出現視物模糊、眼紅、畏光等症狀，切勿拖延，立即就醫，做到早發現早治療。

彭毅醫生特別提醒，養寵物家庭、有留守兒童的家庭、衛生條件較差的家庭需提高警惕，這類孩子感染眼弓蛔蟲病的風險更高，延誤治療極易造成終身視力殘疾。