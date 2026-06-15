深圳女手臂生腫塊開刀驚見兩條10cm活蟲！醫生：或砧板菜刀被污染

近日，深圳市民王女士（化名）因手臂長了一個腫塊且疼痛感明顯，來到醫院治療，醫生切開皮膚後，腫塊裏竟然鑽出了兩條超過10厘米白色活蟲！



經鑑定，王女士最終確診為裂頭蚴感染。她表示，這個腫塊一年前就在手臂發現了，起初她沒太在意，然而隨着時間推移，這個腫塊變成鵪鶉蛋大小，疼痛感也越來越明顯，才來就醫。

深圳市民王女士，因手臂長了一個腫塊且疼痛感明顯，來到醫院治療。（抖音@DV現場）

經了解，王女士平時經常購買青蛙回家處理，同時也有製作涼拌菜的習慣。醫生認為，王女士處理青蛙時，砧板和刀具可能已經被裂頭蚴囊包污染。如果隨後直接用同一塊砧板處理涼拌蔬菜等即食食物，蟲體就可能隨着食物進入人體。

深圳女手臂生腫塊抽出10cm活蟲▼▼▼

裂頭蚴是曼氏裂頭絛蟲的幼蟲，青蛙、蛇等野生動物是其常見中間宿主。當人誤食帶有裂頭蚴的食物，或食用了被污染的食材後，幼蟲便有機會進入人體。

與很多寄生蟲不同，裂頭蚴進入人體後不會發育成成蟲，而是會在人體組織中四處「游走」。它們可能鑽進皮下組織、肌肉組織、眼部、腦部、內臟器官等，其中最常見的表現，就是皮下出現反覆游走的腫塊。

裂頭蚴進入人體後不會發育成成蟲，而是會在人體組織中四處「遊走」。（抖音@許紹強腦脊液細胞學與臨牀）

温馨提醒：別讓廚房裏的「小疏忽」，成為寄生蟲鑽空子的機會！

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