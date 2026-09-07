廣西婦喝山泉水致寄生蟲入腦7年！醫生邊｢吹水｣邊手術捉5cm裂頭蚴

廣西一名56歲女子因臉歪、肢體無力輾轉就醫，發現原來有蟲子在她顱內潛藏了7年！因此導致她言語不清、走路不穩。廣州的醫生邊「聊天」邊手術，成功為她揪出一條5厘米活蟲。醫生嚴正提醒：未經過濾的山泉水不能喝！



腦內藏蟲7年 每年夏季明顯惡化

早在2017年，羅芳（化名）就出現面部歪斜、行走無力、表達模糊等症狀。一度被疑為中風、腦腫瘤，輾轉就醫在2019年才查出顱內寄生蟲感染。由於寄生蟲藏在腦部功能區，手術風險高，羅芳決定保守治療。

魯明從患者顱內「活捉」5厘米寄生蟲。（羊城晚報）

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數年間，羅芳的症狀逐漸加重，尤其在每年夏季明顯惡化，頭痛、身體右側麻木。自去年起，羅芳連筷子都拿不穩，左腿麻木無力、走路不穩加重。服藥及中藥調理，症狀曾短暫緩解。

今年端午節前後，羅芳說話變得斷斷續續、每次僅能說出兩三個字，無法連貫表達完整語意。「老人家覺得自己沒救了，不想再拖累家人，整個人很憔悴消極。」兒媳阿琪（化名）如是說。看着老人身心狀態持續變差，8月中旬，家人陪同羅芳來到廣東三九腦科醫院，尋求進一步診療。

邊「聊天」邊捉蟲 活捉5厘米寄生蟲

該院神經外五科學科帶頭人魯明主任醫師接診後，結合病史、影像檢查、腦脊液化驗等綜合評估，符合裂頭蚴的診斷，建議手術抓蟲。

徵得患者及家屬同意，魯明帶領神經外五科團隊為患者進行術中喚醒抓蟲術。手術中，麻醉醫生精準調控麻醉深度，將患者喚醒。手術團隊一邊與患者實時溝通、確認肢體與神經狀態，一邊精準操作，「直搗蟲窩」，最終順利取出一條5厘米的寄生蟲。

活捉5厘米寄生蟲（羊城晚報）

術後，羅芳肢體力量明顯改善，已經能穩當地拿勺子吃飯，也不再消極悲觀。

據家屬回憶，羅芳下地幹活時，渴了就直接喝溪水，而且家中直接接入未經過濾的山泉水，她也從不煮沸就直接飲用，這一習慣直至2015年後才逐步改變。魯明提醒，飲用生水、食用生或未熟透的蛙肉、蛇肉，是人體感染裂頭蚴的主要途徑。

大腦掌管運動、語言、感覺等功能。裂頭蚴在腦內存活、遊走，會壓迫、刺激大腦組織，同時引發腦部慢性炎症、組織水腫，逐步損傷神經功能，甚至危及生命。 廣東三九腦科醫院神經外五科主任醫師魯明

魯明提醒，日常堅決不飲用生水及疑似被污染的水源；杜絕食用半生不熟的蛙、蛇肉類；切勿用生蛙皮、蛙肉外敷，避免寄生蟲經皮膚、黏膜入侵人體；堅持生熟食材分開存放、處理，以防交叉污染。

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