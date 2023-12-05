零食「魔芋爽」超鹹辣風靡中小學生？成份沒蒟蒻　醫生也不敢吃

隨着中國食品大舉入侵，中小學生之間開始流行起一款名為「魔芋爽」的涮嘴零食，其火紅程度甚至就連好市多也進口販售。但台灣腎臟科醫生王介立卻指出，該零食雖名為「魔芋（蒟蒻的別名）」，但細看成分表便會發現，裏面完全沒有魔芋成分，取而代之的是一大堆添加物，還是一款超高脂、超高鈉，且「極度不健康」的食品，讓他看了完全不敢吃。



香辣爽口的「魔芋爽」，在產品名上打着「素毛肚」，號稱能讓吃「五辛素」的人體驗吃麻辣毛肚的快感。但王介立醫生卻表示，自己直到查資料的當下才知道魔芋似乎是蒟蒻的別名，其主要成分為葡甘露聚醣（glucomannan）。但他卻接着說，自己對於「葡甘露聚醣」這個膳食纖維感到極度陌生，「平常唸營養的書也沒印象有唸過這個詞」。

魔芋爽在香港的超市及網店皆可買到：（按圖了解）

王介立細看成分表及巨營養素熱量分佈後，也得出結論，「總之，研究完的結果，就是知道這個食品應該是符合高度加工食品（ultra processed food）的定義，而且是超級遠離原型的食品。」他表示，該產品每100公克就有破千毫克的鈉，還是一款超高脂、超高鈉、略低碳水的食品，脂肪佔熱量比為54%，碳水佔熱量比為43%。

對於許多人質疑，如此高添加的食品是否對人體有害？王介立則表示，「能上架就是能讓人吃，只是，能不能吃這種問題，通常就是要問施主你自己。沒有甚麼是你不能吃的，基本上都是量的問題。當然，除了量以外，還有CP值的問題就是了。」

他也直言，自己看完成分表後完全不會想吃，「極度不健康倒是其次，主因是我診所其實常收到病人送的各國甜點零食，我基本上都是來者不拒，但我發現只要是來自中國的零食，幾乎都不合我口味，鹹到爆，又沒特別美味。」

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