數據揭秘魔芋爽有幾紅「鈉含量爆棚」網民唔敢食：腎臟都哭了…

中國零食「魔芋爽」近日在台灣小學生間爆紅，但因為添加物太多，尤其鈉含量相當高，恐怕影響身體健康，讓家長很擔心、不少台灣小學開始下令禁止學生食用。有一名網友就發現，魔芋爽每100克鈉含量1,262毫克，「咔辣姆久」每100公克也有689毫克的鈉。貼文一發出後，立刻引起網友熱議。



「咔辣姆久」鈉含量

臉書粉專《小藍書優質粉專》近日在臉書上貼出照片，並表示「一小包魔芋爽納含量跟卡拉姆久一大包對比，生命要顧⋯」仔細查看照片中兩者的營養標示，魔芋爽18公克為一份，鈉含量為227毫克，每100公克鈉含量破千毫克；而左側的咔辣姆久洋芋條，每份鈉含量224毫克，且一盒有兩份，100公克納則有689毫克。

【相關圖輯】蘿蔔刀魔芋爽攻陷校園 網民問「為何覺得好吃？」嘆抖音影響太深（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

貼文一發出後，立刻引起網友們熱議，「光看這個鈉含量..我嘴巴都乾了…腎臟都在哭了」、「鹽已經吃的比長輩多了」、「魔芋爽嗑起來，洗腎中心發大財」、「蒟蒻製品鈉都超高的啊」、「熱量不多，但鈉爆表」、「鈉很多是一回事，教導小孩這些東西要節制的吃才對」、「比垃圾還垃圾的東西！對比之下，速食都還比較好一點」。

【相關圖輯】抖音爆紅「蘿蔔刀」成台灣小學生流行玩具 家長憂：刺到脆弱部位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

「魔芋爽」僅一個月聲量破兩萬五

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「魔芋爽」近一個月的網路聲量高達25,131筆，由於魔芋爽的添加物以及高鈉含量，引起師長們擔憂，在網路上掀起討論，不少家長也呼籲好市多應該下架該類產品，學校也開始下令禁止學生食用魔芋爽。

「魔芋爽」近一個月聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月07日至2023年11月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：

機上抽菸、帶肉回國？本土劇女星挨罵回嗆「你被炸死了嗎」 長榮航空出面打臉

泰勒絲Taylor Swift傳2024來台北小巨蛋開唱？北市府說話了

外國朋友來臺行程怎麼排？海外旅客最愛的雙北景點TOP 10 熱門好去處快收藏！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】