魔芋爽原料印尼魔芋粉被指二氧化硫超標　遭青島海關拒絕入境

網紅零食「魔芋爽」近日傳出其原料印尼產魔芋粉，在山東青島口岸因二氧化硫超標被通報。



公開資料顯示，二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑，具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進入人體不會對身體造成健康危害，但過量食用會引起如噁心、嘔吐等胃腸道反應。



近日海關總署進出口食品安全局披露7月全國未準入境食品化妝品資訊。其中，河南衛龍食品企業電商發展有限公司因進口的魔芋粉二氧化硫超出GB2760-2024限量標準不符合食品安全國家標準規定被通報。

《北京青年報》報道，衛龍客服表示，一批進口魔芋原料在海關口岸環節被抽檢出不符合中國相關食品安全進口標準，該批原料已按法規退回，沒有用於任何衛龍產品，與衛龍在售產品無關。

大陸零食「魔芋爽」在台灣便利店上架。（張鈞凱攝）

資料顯示，涉事魔芋粉重量為162噸，進境口岸為青島，產地為印度尼西亞，生產企業信息顯示為「PT.BANSHANG TECHNOLOGYJAWA TIMUR」。

據衛龍日前發布2026年中期財報，上半年公司總營收37.15億元人民幣，其中魔芋爽、風吃海帶等蔬菜製品就貢獻了24.41億元人民幣，同比增長15.8%，占到總收入的65.7%。