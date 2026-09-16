上海地鐵女乘客衝門遭困車門與幕門之間　站務員急按停車掣救援

9月15日，上海地鐵8號線大世界站有女乘客「衝門」失敗，被困於列車車門與月台幕門之間，幸站務員及時發現按下緊急停車掣，列車長重新開關車門後女乘客脫困，未造成傷亡。



《瀟湘晨報》報道，目擊者孫先生介紹，當時該名女乘客出電梯時已非常著急，她見站台燈亮起便急忙跑向車廂，結果車門剛好關上，她被困於月台幕門與車門夾縫中，大概一分鐘後才脫困。他又稱，事發時車廂內和月台上的乘客都非常驚訝，有人上前試圖幫忙，有男士更想用工具打碎玻璃門，但地鐵工作人員迅速趕到現場開門，救出女乘客。

9月15日，上海地鐵8號線大世界站有女乘客「衝門」失敗，被困於列車車門與月台幕門之間。（瀟湘晨報）

上海地鐵發布情況說明稱，9月15日7時許，8號線大世界站台一列車在關門過程中，一名乘客強行衝門上車，導致被夾於月台幕門與列車車門之間，站務員發現後第一時間按下緊急停車掣，列車長重新開關車門，該乘客脫困。

據介紹，近幾個月上海地鐵已發生多宗因「衝門」導致乘客被困或列車延誤的事件。9月11日，上海地鐵鎮坪路站早高峰，一名長者因「衝門」被困月台幕門外；8月23日，上海地鐵2號線世紀大道站，一名男乘客強行「衝門」被困於列車車門與月台幕門之間；3月27日，上海地鐵8號線江浦路站，一名長者下車時用手推車阻擋車門關閉，導致手推車被卡在列車與月台幕門之間，致地鐵延誤。