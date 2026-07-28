深圳地鐵5號線設備故障部分站現人潮　打工仔直呼「全勤獎沒了」

深圳地鐵5號線今日（28日）早上有設備故障，部分地鐵站出現人潮，不少打工仔在小紅書發文稱，5號線出現長時間延誤、臨時停車等異常情況。



有網民稱，列車在塘朗附近臨時停車3、4次，開車時曾劇烈搖晃，也一度在架橋上停駛2分鐘。有人稱，出站時聽到廣播稱「因故延誤」，也有人表示列車曾停運20多分鐘，即使「上得去也被擠成肉餅」。不少打工仔更抱怨「上班遲到了」、「全勤獎又沒了」。

與此同時，部分地鐵站出現人潮。網民發布的圖片顯示，五和站、民治站、靈芝站均可見不同程度的客流擁堵，地鐵採取限流措施。

深圳地鐵5號線有設備故障，部分地鐵站出現人潮。（小紅書）

上午7時46分，深圳地鐵發布首條運營公告致歉，並確認受設備故障影響，5號線部分區段列車運行受阻，預計影響時間超過8分鐘，提醒乘客留意出行安排。

上午9時08分，深圳地鐵隨再度發布運營公告致歉，並稱故障已處理，列車開始恢復正常運行。