深圳地鐵安檢全覆蓋引市民不滿　官方急推3項措施優化

據「深圳地鐵」消息，7月20日起深圳地鐵實施進站安檢全覆蓋，所有行李須過機、乘客進站時也要接受手持安檢設備檢查。新規首日多個車站高峰大排長龍，引起不少市民發帖控訴稱現場秩序混亂。



對此，深圳地鐵於7月21日推出3大優化方案：優化大客流站高峰時段安檢方式、增派人手現場值守、加快投放智能安檢門，全力提升安檢效率。



新規引發排隊擁堵 地鐵公布三項優化措施

據此前報道，7月20日，深圳地鐵新規實施首日即逢周一上班高峰，加上天降暴雨，多個大客流站點出現百米人龍，有乘客等候近半小時才能入閘，大批打工仔因此遲到，社交平台湧現近千則投訴。晚高峰時段，更有多站發生乘客與安檢人員爭執，個別情緒激動者甚至報警求助。

據「深圳發布」7月21日消息，深圳市交通部門及地鐵集團聽取市民意見，公布三項優化措施。

一是在大客流站點高峰時段加快安檢速度，優化安檢方式，提升安檢效率。

二是加派人員現場值守，協助疏導，推動客流安全暢通。

三是加快智能金屬安檢門投放，福田站、南山書城站已開展試點，可快速完成人身、物品一體化檢測，提升安檢通行效率。

三項優化方案公布，車站秩序平穩。（第一現場）

晚高峰車站實況 重點車站秩序平穩

據報道，優化措施發布當日下午6時，部份客流量大的地鐵站安檢通行狀況明顯改善。福田站內市民有序排隊安檢，車站增派工作人員駐場疏導，搭配現場指示牌、語音廣播引導乘客快速通行，攜帶背包乘客完成過機安檢全程不足一分鐘。車公廟站現場進站秩序同樣平穩，個別安檢通道設置鐵馬分隔客流，安檢流程順暢。

深圳地鐵嚴查案件首日引發混亂。（社交平台）