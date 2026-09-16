238萬粉絲網紅犬「大酸奶」突發重病離世　憑上班厭世臉爆紅網絡

內地網紅黃金獵犬「大酸奶」，因為厭世的表情受到網友喜愛，在內地抖音擁有238萬粉絲。然而，他的主人表示，大酸奶13日回窩時突然癱倒在地，緊急送醫後驗出多種重病，隨後離世。大酸奶過去曾是棄犬，被退伍軍人的主人收留後，性格逐漸開朗，隨後以呆萌的表情擄獲網友的心，得知牠過世的消息，讓大批粉絲悲慟不已。



紅星新聞報導，大酸奶的主人表示，11歲的大酸奶13日白天還能正常跑跳、進食，但牠晚上突然倒在木板上，癱軟無法起身，緊急被送到寵物醫院檢查，查出胰腺炎、腎衰竭、膀胱炎、腹積水等重病，最終過世。

內地網紅犬「大酸奶」因病離世。（抖音@小黑小白炫彩商行）

據了解，大酸奶的主人曾是軍人，退伍後從城市搬到鄉下，收養多隻流浪狗，大酸奶也是其中之一。由於他會透過社交媒體與網友分享日常生活，其中一張大酸奶拉長舌頭打呵欠的照片在網上爆紅，成為知名「表情包」，獲得一大票粉絲。

網紅犬「大酸奶」可愛圖集▼▼▼

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主人證實死訊 大批網友不捨

大酸奶的主人於14日發文表示「大酸奶於晚上8點30分走了」，感謝粉絲長久的喜愛，並表示會用心照顧剩下40多隻毛孩。許多網友不捨留言表示：

「大酸奶在汪星一定要過得幸福」；

「我明知道狗狗的壽命短暫、還是很難過」；

也有網友表示「大酸奶在發病沒多久就離世，沒有痛苦太久，也算壽終正寢了」。



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