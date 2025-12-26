貓貓離世後用貓砂盤、化瓢蟲傳訊：我一直在你身邊　看完淚流不止

今天眼淚哇哇。看到好多小貓鬼的故事分享給大家，要哭大家一起哭。



網友家蛋卷一個多月前離開了她。那段日子，她總在深夜翻看着蛋卷的照片，想起牠撒嬌蹭腿的模樣就忍不住紅了眼。

網友家的貓貓「蛋卷」（小紅書@別看我只是美羊羊）

直到某天早上，手機突然彈出一條自動貓砂盆的提示「蛋卷已如廁，停留了 38 秒，體重 3.5Kg」。

網友有天突然收到已去世小貓的自動貓砂盤提醒。（小紅書@別看我只是美羊羊）

短短一句話瞬間擊中了她，淚水止不住地往下掉。她堅信這是蛋卷放心不下自己悄悄回來看她了。

網友家的貓貓「蛋卷」（小紅書@別看我只是美羊羊）

每隻離開的貓咪都在用自己的方式回家。

另一段與貓咪離別的感人故事

網友養了 21 年的老貓Boa走後，她躲在陽台崩潰大哭。

（X@MoncheriSonia ）

一隻莫名飛來的瓢蟲落在她手背上，怎麼趕都不肯走。直到她平復情緒，瓢蟲才慢悠悠飛走，像是 Boa 化作精靈陪她熬過最難的時刻。

Boa真的離開了嗎？（X@MoncheriSonia ）

愛寵以另一種方式陪伴著

另一個網友@mitsubee_123分享，我們一家本來全是養花廢物，種什麼什麼不活至今唯一倖存的是十多年前的紫藤樹，家裏的老人種下的，從來沒有開過花。

就在今年四月家裏18歲的老貓去世了，在牠離開的第二天就綻放出一朵漂亮的花，之後便再無花期，像是咪咪留給家人最後的溫柔禮物。

18歲老貓去世了，但牠化作了一朵美麗的花？（X@mitsubee_123）

貓咪從來沒有忘了你

網友@natsume_read35的 「犟種貓」， 活了 20 年，生前最愛打翻東西，但很講義氣看到主人和前夫吵架都會上前咬前夫，就在網友父母把牠的骨灰帶回家那天窗台上嘎嘎沉的橢圓形雙腿香爐突然傾倒，網友又哭又笑：「這貓當鬼都這麼犟，還沒改打翻東西的毛病！」

聽說中元節前後，離開的小貓會回家看看。網友@syoka_Renren的朋友就有同款體驗，每到中元節，朋友總說感覺有小貓鑽被窩，網友以為是朋友想貓想魔怔了，直到兩三年前的中元節，朋友又給她發訊息說她的貓回家啦，還附上了圖片，這是她的小貓。

網友分享了他朋友的故事。（X@syoka_Renren）

這是中元節偶然拍到的照片。小貓是真的回家了！

網友中元節拍下的照片。（X@syoka_Renren）

最近刷到個視頻，網友@傻德子奧利奧家的貓最近老追着光影玩，一開始還很迷惑，到底哪來的光在逗貓。

抬頭看瞬間淚目，原來是桌子上離開的pp變成了小貓鬼，在逗弟弟玩呢！

pp好像在說，媽媽弟弟，接咪的電話。

只有遺忘才是真正的離開

曾經陪伴我們的小生命，從來沒有真正走遠。（AI生成圖片）

以前不懂，現在養了小貓，才懂得宜修（烏拉那拉氏，《甄嬛傳》裏反派）的那句：要索命就索我的命，別索我兒子的命啊。

還好曾經陪伴我們的小生命，從來沒有真正走遠。牠們把牽掛藏在貓砂盆的一條記錄，藏在蹭過的褲腿，藏在找衣服時突然飄出來的貓毛，只有遺忘才是真正的離開，希望每隻咪咪都能健康長壽啦～

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】