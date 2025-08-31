好朋狗去世半年 貓咪日夜抱着牠這件遺物入眠 網民表示心都碎了
撰文：貓與愛的世界
貓，比我們想象中還要懂感情。
美國網友@emmafayedorsey 養了一隻大金毛「格斯（Gus）」還有一隻橘貓「雪莉」（Shelley）。
貓，也懂感情。貓咪對好朋狗的思念也一樣沉重！👇👇👇
兩小隻的感情非常要好，但半年前，格斯去世了，網友一家非常傷心。
但隨着時間流逝，一家人漸漸地走出傷痛。
可對小貓來說，好朋友的離開，十分難以接受，牠到現在每天睡覺仍要抱着格斯的項圈，感受大金毛殘留在上面的氣息。
網友看到這樣的場景，覺得很心碎：
狗狗離開了，家人們互相安慰，漸漸走出傷痛，但小貓呢，我們不知道怎樣安慰牠。
唉，希望雪莉能開心起來～
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】