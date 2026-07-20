流浪貓媽苦心「託孤」！確認貓B安全進屋　才獨自跑向田野離世

這幾天被一條視頻刷了屏，是隻流浪貓媽媽的故事，讓人感動，唏噓不已。據介紹，是隻剛生過孩子不久的流浪貓媽媽，在小區裏蹲了整整半個月。幹什麼呢？牠暗中觀察人類，尋找一個有緣人。牠每天觀察自己把小咪託付到的這個環境。



牠每天遠遠地盯着，看這家人對孩子好不好，有沒有耐心，會不會打罵。像一個即將遠行的母親，對孩子做最好的保護和託付。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

剛生過孩子不久的流浪貓媽媽，在小區裏蹲了整整半個月。幹什麼呢？牠暗中觀察人類，尋找一個有緣人。牠每天觀察自己把小咪託付到的這個環境。（抖音@下次見@）

流浪貓把孩子託付給好人家 跑向田野獨自去世：

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幸運的是，半個月後，貓媽終於選好了一戶人家。牠把孩子領到這家門口，頭也不回地走了。但走了之後，牠還回了頭，牠躲在遠處，久久地目送孩子，直到確認孩子安全進屋……

可是據介紹（不知什麼原因），牠默默轉身跑向田野，找個地方安安靜靜地離開了這個世界……網友評論一句話戳中淚點：原來動物之愛子，也會「託孤」 。

感動之餘，也讓人感傷。貓媽媽的最後，看得沉重，可這就是死亡的殘酷，我們只能為生者祈禱：希望小貓咪能在新的家庭，健健康康生活下去～

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】