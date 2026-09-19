捲預製菜風波　傳西貝將倒閉關200店裁萬名員工　客服：正常運營

9月19日，有微博博主發文爆料，內地餐飲品牌西貝將在兩三個月內徹底倒閉，截至目前失業員工已超萬人，200多家門店被關閉。該消息迅速衝上熱搜，對此西貝客服回應稱，目前全國門店均正常運營，懇請大家理性看待網絡信息。



有微博博主發文爆料，內地餐飲品牌西貝或將在兩三個月內徹底倒閉。（互聯網圖片）

2025年11月4日，廣東深圳，深陷預製菜輿論風波的西貝門店。（CFP）

西貝客服回應稱，目前全國門店均正常運營。（互聯網圖片）

9月19日，在微博有542萬粉絲的博主「理記」發文指，曾經連續十一年位居國內中式正餐營收第一名的西貝，或將在兩三個月內徹底倒閉。

理記稱，大約在三周前獲取到西貝要倒閉的消息，創始人賈國龍將個人承擔絕大部分債務，放棄全部股份，另外保留大約100家還具備盈利的門店，交給員工自主經營，這能保住3000至4000名員工的生計。

博主還提到，有超萬名西貝員工面臨失業，全國累計關閉門店數量已經超過200家。後續留存的門店，由專門小組對接供貨商，門店直接結算貨款、自主運營。

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

隨後，「西貝倒閉」詞條直接衝上熱搜，網民討論兩極分化，有人感慨西貝算是現在餐飲行業中不錯的品牌，但也有人認為，西貝菜品又難吃價格又貴，倒閉很正常。

西貝創始人賈國龍證實，因預製菜爭議導致客流下滑等原因，西貝將一次性關閉102家門店，佔總數的30%。（互聯網）

2025年9月，西貝遭遇「預製菜風波」，當時羅永浩發文吐槽：在西貝就餐發現「幾乎全是預製菜，還那麼貴」，隨後西貝門店客流出現斷崖式下跌。事後，西貝創始人賈國龍透露，2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損超6億元人民幣。為應對虧損，西貝在2026年一季度關停102家門店（佔總數約30%）。

另外，窄門餐眼數據顯示，截至9月10日，西貝全國範圍在營門店為226家。

早前西貝就被爆出拖欠員工工資。（互聯網圖片）

據《藍鯨新聞》報道，對於「西貝即將倒閉」的消息，西貝客服回應稱，目前全國門店均正常運營，會用心做好產品與服務，繼續堅守質量，用心接待每一位顧客，也懇請大家理性看待網絡信息。

值得注意的是，西貝倒閉消息傳出前，西貝就被爆出拖欠員工工資，有西貝員工在社交媒體上爆料，西貝通知降薪後，工資延遲發放；還有員工指，公司此前承諾的離職賠償金無法一次性結清，甚至提出賠償金一年内分期支付。

據《新浪科技》報道，多位西貝離職員工爆料稱，2025年年終獎、離職補償金、退股回購款並未按原協議約定時間發放。公司擅自更改原協議，將2025年年終獎、離職補償金及退股回購款大幅延後兌付，最晚一批要拖到2028年才能分期發放。