西貝預製菜｜羅永浩名下逾700萬元股權被凍結　微博帳號禁言中

據天眼查天眼風險信息，近日，網絡大V羅永浩新增一則股權凍結信息，股權所在企業為錘子科技（成都）股份有限公司，凍結股權數額713萬餘元（人民幣．下同），凍結期限自2026年1月20日至2029年1月19日，執行法院為北京市豐台區人民法院。



羅永浩股權凍結信息。（天眼查）

工商信息顯示，錘子科技（成都）股份有限公司在2012年5月成立，法定代表人為管志良，註冊資本約3149.8萬元，經營範圍含基礎軟件服務、應用軟件服務、組織文化藝術交流活動、維修通訊設備、生產手機等。股東信息顯示，該公司由羅永浩、成都東方廣益投資有限公司、北京明匠匯智投資管理合夥企業（有限合夥）等共同持股。羅永浩在該公司22.67%。

天眼查信息顯示，目前，有多條錘子科技（成都）股份有限公司被執行信息，歷史限制消費令涉案總金額高達2142.86萬元。去年，紫輝創投CEO鄭剛起訴錘子科技（成都）股份有限公司1500萬元借款糾紛案，經一審、二審審理，最終二審維持原判，錘子科技需償還1500萬元本金及年利率6%的利息，並承擔訴訟費，判決已生效。去年9月，因未按期履行還款義務，錘子科技被法院列為失信被執行人。

羅永浩。（澎湃新聞）

近半年來，圍繞預製菜爭議，羅永浩和西貝創辦人賈國龍頻頻隔空交鋒，成為輿論焦點。由於罵戰，羅永浩的微博帳號被禁言，後者曾在朋友圈回應稱，「平台對我禁言15天，我善意解讀成是對我的保護」，還表示個人不會再回應這件事。

1月18日，羅永浩還在B站百大UP主盛典出現並領取年度新人獎，然而領獎時，獎盃斷成兩半。