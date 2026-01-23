預製菜將有國家標准　西貝回應：支持，將繼續推進透明化

近日，內地西北菜連鎖餐廳「西貝筱面村」（下稱西貝）陷入預製菜風波，內地企業家兼演說家羅永浩聲稱西貝「幾乎全是預製菜」，引起爭議。受此影響，西貝已關閉上百間門店。周四（1月22日），國務院食安辦等部門宣布將對預製菜國家標準等公開徵求意見，西貝官方微博轉發支持，稱將繼續積極推進食材選品、製作工藝的全面透明化。



西貝官方微博轉發支持。（微博@西貝XIBEI官方微博）

國務院食安辦等部門宣布將對預製菜國家標準等公開徵求意見。（微博@人民日報）

1月18日，《人民日報》發表評論文章稱，網絡輿論環境不能成為企業發展的短板，呼籲人們看到當下網絡輿論環境的問題。

1月22日，《人民日報》再發文稱，針對西貝關店事件，有網民呼籲「不要浪費一次公共討論的機會」。早在去年9月「西貝事件」開始引發社會關注預製菜時，國務院食安辦等部門就表示要積極推進預製菜國家標準制定和餐飲環節使用明示。

現時進一步明確，國務院食安辦等部門起草了《食品安全國家標準 預製菜》《預製菜術語和分類》草案及關於推廣餐飲環節菜品加工製作方式自主明示的公告，將於近日向社會公開徵求意見。西貝官方微博轉發該帖，回應稱：「支持，期待，共同努力。西貝將繼續積極推進食材選品、製作工藝的全面透明化」。

2025年11月4日，廣東深圳，深陷預製菜輿論風波的西貝門店。（CFP）

西貝創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩。（微博＠中國新聞周刊）

關於預製菜，《人民日報》在文章中指出，有幾個關鍵問題需進一步釐清。

什麼是預製菜？

消費者普遍認為，只要不是新鮮現做的都算預製菜。根據2024年六部門發佈的《關於加強預製菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，預製菜是滿足一定條件，加熱或熟制後方可食用的預包裝菜餚。考慮到連鎖餐飲業廣泛應用中央廚房模式，其自行製作並向自有門店配送的菜餚，不納入預製菜範圍。

預製菜如何明示？能不能吃？

目前來看，為切實保護消費者權益，不僅要推廣餐飲環節使用預製菜明示，也要推廣商家對中央廚房的預加工菜品進行明示。在現有監管格局下，預製菜配套的供應鏈管理，從中央廚房到運輸配送、餐廚存儲等，已有一系列的食品安全要求。「預製菜」是一個中性詞，不應被簡單貼上「好」或「壞」的標籤。

《人民日報》在文章最後指出，對於餐飲質量和安全，餐飲企業的責任是第一位的。廣大餐飲企業要視質量和安全為生命，更加積極、真誠、有效回應社會關切，更加主動採取措施，堅決守好安全底線。