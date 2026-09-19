深圳女高鐵站無償當義工　領外籍遊客買票帶路：能幫別人就是好事

周末的福田高鐵站出站口，人來人往。人群裏，有一個身影經常出現在這裏。她叫小淳，深圳無數外貿人中的一個。但她又有點不一樣——休息日，她常專程來這兒，一等就是半天，只為了幫外國遊客指路、翻譯、協助買票、推薦深圳打卡地……



「Do you need help？」看到對著手機反覆研究路線的外國遊客，她會主動走上前，問上這一句。

「野生義工」小淳專程來幫助到深圳的外籍客，點圖看現場畫面：

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小淳學的是商務英語，在高鐵站幫外國遊客純屬自發。像她這樣沒有統一組織排班、無償提供問詢服務的人，在社交平台上被一些網友稱為「野生志願者」。小淳覺得挺有意思，也認領了這個稱呼。

「第一次去，我尷尬地站了一個小時」

「我在網上看到別人在高鐵站幫忙的視頻，覺得正好我也能幹，就來試試了。」第一次到福田高鐵站，小淳在出站口站了一個小時，沒遇到一個需要幫忙的人：「挺尷尬的，不知道自己該幹嘛。」

直到她看見兩個外國遊客在購票機前徘徊。猶豫了一下，她主動上前問了一句。對方請她幫忙買地鐵票，又問她深圳哪裏好玩。

原本只是舉手之勞，沒想到對方盛情邀約。就這樣，小淳帶著他們逛華強北、打卡大疆（DJI）展廳，到歡樂港灣騎行，一起品嚐椰子雞。看著外國遊客對深圳的新鮮事物滿眼好奇，小淳也很開心：「本來只是幫個忙，沒想到處成了朋友。」

小淳與世界各地的遊客產生了連接 有泰國女孩在抖音上給她留言道謝：

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不過，「野生志願者」的活兒，也並非一帆風順。

來到陌生國度，一些外國遊客會下意識地保持距離。在一次次被回絕好意之後，小淳也學會了坦然待之：「就算被拒絕也沒關係，只要能夠真正幫到別人，就是一件很好的事。」

小淳會把幫助外國遊客的過程拍下來，發到社交平台。有一次，她幫助了三名來中國旅行的泰國女孩。旅程結束後，女孩們專門找到她的賬號，在視頻下留言：「因為遇見你，這趟旅途變得更快樂。」

不少受助的外國遊客會真誠向她道謝：「It's very nice that you helped us. Otherwise we've been completely lost.（非常感謝你的幫助，不然我們就要徹底迷路了）」。一句句簡單的感謝，格外有分量。

小淳說：

這種被人記住的感覺，不是工資能給的。

志願之路 重新看見人生更多可能

以前的小淳，目標很簡單：做外貿，賺錢。但日子久了，她總覺得少了點什麼，也說不上來。

有朋友調侃她是跑到高鐵站來練口語，可小淳覺得，在這條「野生志願」的道路上，自己重新看見了人生的更多可能。

小淳自白做義工的真實感受 代表的是深圳與國家的形象：

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在此之前，小淳從未設想過自己會出國。而如今，來自世界各地的新朋友紛紛向她發出邀約，歡迎她去自己的國家看一看：「現在覺得，人生好像不止賺錢這一個目標。」

為了更好服務不同國家的遊客，她買來西班牙語課本，認真自學，計劃備考導遊證：「英語導遊賽道已經很擁擠，多掌握一門小語種，就能幫到更多人。」攤開的筆記本上，密密麻麻寫滿的語言筆記，藏著她新的人生規劃。

人人都可以做志願者

今年以來，隨著入境便利化措施不斷推出，來深圳的外國遊客明顯多了起來。今年，深圳口岸出入境總量較去年提前28天突破2億人次。

據深圳機場邊檢站統計，截至9月9日，2026年以來，經深圳機場口岸入出境的外國人超128萬人次，按年增長31%，創歷史同期新高。

這些數字落到城市裏，就是機場、口岸、高鐵站、地鐵裏一個個具體的需求：問路、購票、支付、打車、行李寄存……

對入境外籍遊客來說，剛下高鐵、走出站口的那一刻，往往是他們最需要幫助的時候。一張地鐵票怎麼買、目的地怎麼走、手機支付能不能用——問題不大，但對初來乍到的人來說，每一個都可能卡住。

小淳說：「換位思考，如果我孤身一人來到異國他鄉，也特別希望有人可以搭把手。」

於小淳而言，志願服務不必等待統一安排，也不侷限在特定崗位。不需要宏大的口號，在高鐵站幫一個遊客核對車票、指引路線，解決一個小小的難題，就是一件有意義的事。

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在高鐵站，小淳也遇到了不少像她這樣的無組織「野生志願者」，用自己的方式傳遞城市溫度。有一位老哥，隔三差五過來，還專門買了一件醒目的紅色外套，站在人群裏，遠遠就能看見。

「第一次看到他，我還以為他是工作人員。」小淳笑著說。後來聊起來才知道，對方和她一樣，也是自發來的。「他說穿紅色，是為了讓外國遊客一眼就能找到他。」

鏡頭記錄下無數次相遇，來自異國的感謝、跨越山海的友誼，一幕幕不期而遇，在福田高鐵站不斷上演：「今年11月，APEC會議即將召開。我不只是代表我自己，我希望儘自己所能，代表這座城市，代表中國人，向外傳遞一份來自中國的善意。」

小淳說，只要時間允許，自己就會繼續堅持這份自發的志願服務。每一次到站，她依舊不知道會邂逅來自哪個國家的旅人，會面對怎樣棘手的問題。

但她依舊願意站在這裏，等候下一次相遇。