74歲母躺病床6歲女兒餵奶　中國自然受孕最高齡產婦近況曝光惹議

曾創下「中國自然受孕最高年齡」、山東67歲老婦田新菊高齡產女7年後重回大眾視野。據分享影片，如今74歲的田新菊已經剃掉捲髮，正臥病在床，6歲女兒於床前餵奶，細心照料年邁母親。田新菊丈夫平時既要照料臥床妻子生活起居，亦要賺錢養家，而他近日在社交平台為愛妻送上母親節祝福，祈願身患疾病的她早日康復。



當年，田新菊治療腦梗服用活血化瘀藥物恢復月經後，意外懷孕，不顧子女反對生下孩子。如今，老婦與丈夫年事已高，擔心幼女以後孤苦無依，決定前往廣西南寧，購下當地景區一處可長租20年、200平方米的院子居住，望宗親在他們離世後能幫忙照看女兒。



事件引來網民熱議，有人認為夫婦二人將小女孩照顧得很好，送上誠摯祝福。亦有部份網民嚴厲譴責夫婦二人自私任性，心疼年幼女孩「本應受盡寵愛，卻要反過來照料病母」，感嘆「大人當小孩，小孩當大人」。



74歲的田新菊已剃去捲髮，臥病在床，6歲半的天賜正餵年邁的母親喝奶。（抖音＠67歲生寶寶（天賜一家人）影片截圖）

6歲女兒照顧74歲母喝奶

據《三農頻道》報道，山東67歲高齡產婦田新菊現狀曝光。母親節期間，田新菊丈夫黃維平在社交平台為妻子送上節日祝福並配文「母親節快樂，早日康復」。據分享影片，74歲的田新菊已剃去捲髮，臥病在床，6歲半的女兒正餵年邁母親喝奶。

74歲的田新菊已剃去捲髮，臥病在床，6歲半的天賜正餵年邁的母親喝奶。（抖音＠67歲生寶寶（天賜一家人）影片截圖）

74歲的田新菊已剃去捲髮，臥病在床，6歲半的天賜正餵年邁的母親喝奶。（抖音＠67歲生寶寶（天賜一家人）影片截圖）

67歲高齡產婦不顧子女反對誕下女嬰

事情可追溯至2019年，當時田新菊已有67歲高齡，為治療腦梗服用活血化瘀藥物，竟不可思議地恢復了月經，更意外懷孕。胎兒被發現時已4個多月，「成形了」，且各項指標良好。

高齡產婦伴隨風險，但若終止妊娠，只能選擇「引產」，不能「流產」，田新菊夫婦不忍心，不顧家中1兒1女強烈反對，斟酌再三冒着風險誕下女嬰並取名「天賜」，創造了內地自然受孕最高年齡記錄。

田新菊夫婦不顧家中1兒1女的強烈反對，斟酌再三冒着風險誕下女嬰並取名「天賜」。（《新京報》影片截圖）

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高齡生育困境：父母年邁多病幼女孤苦無依

田新菊受困於長期病患，2024年又遭遇車禍，導致腿部多處骨折，只能臥床休養。如今，75歲的丈夫不僅要照顧妻子日常起居，還要賺錢養家，幸好小天賜懂事乖巧，時常幫忙分擔照顧生病母親責任。

田新菊夫婦年事已高，但天賜尚幼，為了女兒長遠發展，2人決定遷居廣西，現在南寧景區租下1處使用期限為20年，面積200平方米的院子，望當地宗親在他們過世後能幫忙照看孤苦無依的女兒。

田新菊受困於長期病患，2024年又遭遇車禍，導致腿部多處骨折，只能臥床休養。（抖音＠67歲生寶寶（天賜一家人）影片截圖）

網民心疼小女孩過早背負重擔

6歲女兒照料74歲母親引起網民熱議，有人不認同田新菊夫婦做法，心疼小女孩過早背負重擔，「生育不是恩情的具象化，多麼自私的繁殖慾」、「這兩口子太可怕了」、「孩子好可憐」、「這個餵牛奶的新聞畫面我看了只覺得不寒而慄」、「本應受盡寵愛，卻要反過來照料病母」、「大人當小孩，小孩當大人」。

網民：把孩子帶大沒要你一粒米

不過，亦有網民認為田新菊與丈夫獨立養育孩子並未對他人造成困擾，且將天賜養得很好，旁人沒資格說三道四，「沒讓你出一粒米，人家還是（把孩子）帶到那麼大」，「多好的孩子呀，健康又美麗，活潑又可愛」、「孩子健康已經6歲了，是天賜的緣分」、「願老天爺再眷顧他們一些，讓夫妻兩健健康康地伴小朋友長大」。

網民質疑活血化瘀藥為何能使人恢復月經

此外，部分網民對田新菊「服用活血化瘀藥物後恢復月經並自然受孕」說法感到懷疑，「我想知道是什麼活血化瘀的藥能恢復排卵？」、「我反正是不相信的，是不是上了手段，只是對外說自然受孕」。