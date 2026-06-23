西安18歲女閒魚賣平板遇電騙　患癌母21萬「救命錢」被轉走

陝西西安18歲少女小雨日前在內地二手交易平台「閒魚」上變賣平板電腦時遭詐騙，對方以「需繳納保證金」為由，誘騙她下載多款App，並透過視像通話竊取銀行卡號及密碼。對方不僅騙走「保證金」，更將小雨母親用於抗癌的21萬（人民幣，下同）「救命錢」轉走。6月22日，西安市警方已正式立案，案件正在進一步偵辦中。



《紅星新聞》報道，6月17日，剛高考結束的小雨將使用3年的平板電腦放在「閒魚」上變賣，標價1100元。買家聲稱身在浙江，欲為弟弟買個平板電腦用於學習，對方透過影片查看細節後，向小雨發送一張「已付款，等待賣家發貨」的截圖，並提供連結稱「閒魚」要求買賣雙方各繳納2000元保證金，3分鐘後自動退還。

小雨在閒魚二手平台售賣的平板電腦。（紅星新聞）

小雨點擊連結繳納2000元後，未有收到平台退款。買家聲稱其銀行卡「沒有權限」，需要再轉帳5000元或使用監護人的銀行卡。

為了取回保證金，小雨讓母親王女士幫忙。她憶述，對方透露視像通話讓她下載幾個App，過程中能看到她輸入的銀行卡號和密碼。不久後，王女士收到銀行短訊提示，其銀行帳戶在一小時內有8筆消費支出，合共轉走21萬餘元，僅剩95.65元。其中超過14萬元流向多間珠寶商戶，另有數萬元流向汽車維修、電子通信及手機銷售等商戶。

小雨手機上曾被騙安裝的控制軟件。（紅星新聞）

王女士稱，21萬餘元中有20萬元是定期存款，她一度無法理解為何定期存款能被轉走。涉事銀行行長解釋，是小雨在手機上操作導致。王女士透露，銀行也知道她正在抗癌，正是用錢之時，但目前也沒辦法，錢款一時難以追回。

半年前查出乳癌的王女士已接受手術，目前還在化療，被騙的21萬餘元是她全部的救命錢。事發後，小雨陷入深深的自責，認為自己是罪人，「剛開始就哭，也不吃東西，這幾天都不吃不喝，一直哭」。

銀行卡交易紀錄顯示，錢款流入周生生等多間商戶。（紅星新聞）

面對崩潰的女兒，王女士只能一直安慰她，「我也不能罵她，更不能打她，怕她跑了我沒力氣去找，只能好好跟她講」。王女士一直向家中長輩隱瞞病情，「現在又被人騙了20多萬元，要是被老人知道了，他們身體接受不了」。

《華商報》報道，閒魚平台客服表示，平台不會收取買家或賣家保證金，遇到這種情況就是騙局，不要輕易轉賬。