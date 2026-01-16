內地二手平台閒魚現大量日本警察制服及自衛隊裝備　精細如真品

在中日關係日益緊張的背景下，在中國最大的二手交易平台——閒魚上，最近出現了大量日本警察制服與自衛隊裝備的轉售現象。



這一事件引發了日本媒體的廣泛關注和高度警惕，特別是這些商品的銷售商聲稱它們是「從本物複製而來」。

在中日關係日益緊張的背景下，在中國最大的二手交易平台——閒魚上，最近出現了大量日本警察制服與自衛隊裝備的轉售現象。（截取自YouTube@ANNnewsCH）

這些商品包括日本警察制服、自衛隊的裝備，甚至是海上自衛隊的服裝：

根據日本媒體的報道，這些商品包括日本警察制服、自衛隊的裝備，甚至是海上自衛隊的服裝。其中，一款標有「警視廳．裝備品」以及「令和7年度」等字樣的防割背心，肩部印有警視廳標誌，精細程度與真正的警察制服幾乎無異。

此外，甚至有買家上傳了穿着完整警察制服的照片，這些照片細節清晰，難以辨別真偽。節目組對此進行調查，並向賣家詢問時，賣家明確表示這些裝備是從「本物」複製而來。

儘管賣家稱這些是「複製品」，但從外觀上來看，它們幾乎與真正的警察制服無異。即使是現役警察，也可能很難從外觀上分辨出這些制服的真偽。這不僅暴露了裝備管理的漏洞，更帶來了潛在的安全隱患。

如果這些裝備確實是盜取的真品，它們的流入渠道無疑值得警惕。日本現役警察表示，假如不法分子穿着這些偽裝制服進入社會，其他警察也很難及時辨識出來，這無疑會威脅到公共安全。假冒警察的行為可能導致假警察執行職務，進而引發一系列安全風險，包括誤導無辜市民、威脅社會秩序等。

這種現象不僅侷限於警察制服，俄羅斯海軍的貝雷帽、海上自衛隊的裝備也在同一購物網站上出售。這些商品的交易幾乎沒有任何阻礙，且價格便宜，買家可以輕鬆購買。

節目組在調查過程中，嘗試聯繫賣家了解商品來源，但大多數賣家都拒絕透露詳細訊息。尤其是一位出售迷彩工作服的賣家，在記者詢問裝備來源時，態度發生了明顯轉變，表示「無可奉告」後便停止了回應。

對此，日本防衛省和警察廳表示已注意到這一問題。防衛省強調將加強對自衛隊制服和其他裝備的管理，定期檢查相關裝備的流向，並加強對人員的管理。

而警察廳則表示，如果這些裝備確實為本物，相關責任人將面臨盜竊、挪用公款等刑事責任。同時，警察廳將進一步加強制服和裝備的管理，以防止類似事件再次發生。

事實上，這並非是首次發生類似事件。今年4月，一名日本海上自衛隊士官因盜竊軍服、軍靴，並在二手交易平台上轉售牟利，被開除處分。更有前自衛隊成員透露，裝備外流可能不僅僅是通過盜竊渠道，還可能通過其他途徑。例如，一些軍事愛好者可能會混入預備自衛官的群體中，趁機竊取裝備用於收藏。

除了自衛隊的物品外，日本記者還在閒魚平台上發現了大量日本警察制服的銷售，涉及警視廳這種現象的蔓延，不僅暴露了二手交易平台在商品審核上的漏洞，也反映了管理體系的疏忽，令人不禁對這些商品的來源和交易合法性產生深刻懷疑。

在這種情況下，如何加強對類似商品流通的監管，成為了亟待解決的問題。專家指出，假冒警察的制服流入社會，尤其在大型活動中，可能引發嚴重的安全隱患。

例如，在一些特殊的警務行動中，假警察混入其中，可能在執行檢查時誤導市民，造成社會恐慌。專家建議，市民在遇到自稱警察的人時，應當要求其提供警署和姓名，並通過電話向相關警署核實身份，這將是防範假警察的重要措施。

此次事件不僅僅涉及到盜竊或複製裝備的問題，更深層次地反映了跨國犯罪及監管難題。在全球化和網路高度發展的今天，二手交易平台在提供商品交易便利的同時，也暴露出跨境違法行為的管理漏洞。因此，如何在這一背景下加強國際合作與跨國安全監管，防止類似行為蔓延，已成為國際社會需要面對和解決的重大課題。

這件事不禁讓小編感慨：是中國的製造業強大，還是中國的網絡平台更具魔力？如今，幾乎什麼都能在網上找到，甚至連日本警察制服和軍用裝備也能通過二手平台輕鬆交易，這種便捷讓人既感到驚歎，又有些擔憂，如何有效管理跨境交易並防止犯罪活動蔓延，需要全球共同關注。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。


