二手平台「閒魚」賣少女裸照 客服：堅決抵制並禁售低俗色情商品
撰文：林芷瑩
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內地二手交易平台「閒魚」近日被曝公然售賣少女色情寫真，只要8元（人民幣，下同）就能買到大量10至15歲少女裸體寫真內容。有用戶多次舉報，卻因證據不足被駁回。
《澎湃新聞》報道，近日有用戶發現閒魚公然售賣少女色情寫真，賣家引導其加微信，發送「其他幾百少女數千G不上架內容」。下單後，賣家就會發送資源連結，其中包含大量10至15歲少女裸體寫真內容。賣家介紹稱，相關影像資料中人物的毛孔、髮絲都清晰可見。
據報道，這些所謂「資源」大多使用「1984-1995年日本昭和」為題，標價從4元到幾十元不等。有賣家稱，自己也是從閒魚購買後再賣出，屬於「倒賣」。
有用戶對此多次舉報，但都因證據不足或「平台已經重點關注該用戶」為由被駁回舉報。對此，閒魚客服解釋，舉報後專員會核實，若存在違規行為，工作人員會根據平台相關規則處置。
《立財經》報道，閒魚官方客服表示，平台堅決抵制並禁售涉及低俗色情的商品，會通過各種手段不停排查識別，平台接到舉報後會核查，第一時間對相關商品或賬號作出處置。
《刑法》第363條明確規定，以牟利為目的製作、複製、出版、販賣、傳播淫穢物品的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金，情節特別嚴重的可判處無期徒刑。
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