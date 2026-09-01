成都神秘00後情侶住酒店145日拒打掃兼走數　垃圾堆成山清出20袋

近日，成都東部新區一酒店客房被曝成垃圾場引發熱議。8月31日，內媒封面新聞記者前往現場了解到，事發地位於草池街道，一對「00後」情侶入住了145天，長期拒絕清潔工進門打掃，二人在悄無聲息離店後，客房內堆滿外賣餐盒、各類生活垃圾。



對此，酒店前台工作人員表示，涉事客人有兩天房費未結清。目前，清潔工已清運出20袋垃圾，後續還將進行深度消毒處理，暫不考慮去追責。

客房內堆滿外賣餐盒、各類生活垃圾。（深圳衛視）

「00後」情侶住酒店145天 悄然離店後 客房變垃圾場

「客人是一對『00』後情侶，一共在我們這住了145天。」事發酒店離成都天府國際機場較近。8月31日下午4時許，前台工作人員告訴記者，日常遇到過入住一兩個月的客人，但這麼長時間的還是頭一回遇到。

入住期間，客人拒絕清潔工上門打掃客房，給出的理由多為「不方便外人進入」。酒店方面多次嘗試溝通，還主動提出可以提供大號垃圾袋，方便住客在房間內自行收納垃圾。

有一次，我們保潔人員在客人取外賣時瞥見屋內已經堆積了不少垃圾，便說幫忙收拾一下，客人也拒絕了。

上述工作人員透露，每天房間會補充洗漱用品，但每次客人都喊工作人員放在門口就可以了，不讓服務人員進房。

他們也很少出門，吃東西就點外賣，但沒看過丟垃圾出來。

近日，酒店催促這對情侶繳納房費，發現微信聯繫方式已被拉黑。查看監控才發現，幾天前的凌晨，兩人並未和酒店打招呼，便悄然離店。「現在還拖欠了兩天房費，100多元人民幣。」

事後，酒店工作人員打開房門發現，屋內堆滿外賣餐盒、包裝袋等各類生活垃圾。現場影片顯示，房間內的過道和牆角垃圾堆積成山，除了牀鋪幾乎沒有落腳的空隙。酒店前台工作人員表示，單單這一間客房，保潔人員就清理出20袋垃圾。

酒店將對房間進行消毒 暫不準備向住客追責

記者在現場了解到，垃圾雖然已經全部清運完畢，但涉事客房還沒有處理完成。房間內傢俱設施未出現明顯損壞，但牆面出現污損，酒店正對房間開展深度打掃、消殺，牆面污漬也在進一步處理當中。

對於不少網友關心的是否會向這對情侶追償清潔、消殺以及設施損耗損失的問題，酒店工作人員告訴記者，目前暫時不會考慮去追責。

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記者在網絡梳理發現，國內多地酒店、民宿都曾發生過住客長住後留下滿屋垃圾的類似事件。

吉林長春一家電競酒店，一名客人連續入住兩年，退房後房間垃圾堆積超一米高，清理耗時三天，部分設施需要重新裝修才能再次投入使用；重慶曾有兩名女孩入住酒店一個月，拒絕打掃，退房後屋內垃圾遍地；杭州也曾出現長住女住客拒絕保潔，屋內堆滿發黴食物、外賣盒的案例。

無獨有偶，吉林長春一家電競酒店，一名客人連續入住兩年，退房後房間垃圾堆積超一米高。（抖音＠紅星新聞）

對於此事，有律師表示，從法律上分析，上述涉事情侶既構成違約，也造成侵權。

一方面，情侶和酒店成立合同關係，住客不僅負有支付房費的主合同義務，還負有合理使用客房、保持基本衛生、愛護設施等附隨義務。二人長期拒絕打掃、嚴重污染房間並拖欠房費跑路，構成違約，需承擔賠償責任。

另一方面，放任垃圾堆積造成房間污損，產生高額清運、消毒和修復成本，主觀存在過錯，客觀造成酒店財產損害，同時滿足財產侵權構成要件。

不過，依據內地民法典第186條規定，同一行為同時構成違約和侵權時，權利人可選擇其一主張權利——行為定性上既違約又侵權，維權實操上只能擇一索賠，不可雙重賠償。