中秋燈籠廣東人腦洞大開！自製發光「寶蠊燈」爆紅　洗潔精變雞仔

中秋未至，廣東人的「手工燈籠大賽」已提前熱鬧起來：洗潔精瓶、柚子皮、塑料凳、菜罩輪番登場，連蟑螂也被做成發光「寶蠊燈」，網民戲稱「好一個『蟑』燈結綵」。9月23日，製作者張女士回應稱，這是為孩子幼兒園中秋燈籠活動所做，意外走紅後，明年還會繼續做貼近廣東特色的燈籠。



洗潔精用完了，瓶子先別扔——剪一剪、貼一貼，再裝上一盞小燈，就能變身一隻憨態可掬的「小雞燈」；吃完的柚子也別急着丟，把果肉掏空，在柚子皮上刻出圖案，塞入燈串，一隻自帶「果香」的柚子燈就做好了。

張女士製作的「寶蠊燈」（羊城晚報）

多位廣東網民在社交平台曬出自製的中秋燈籠：

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如果你以為這已經足夠有創意，那可能還是低估了廣東網民。

近日，多位廣東網民在社交平台曬出自製的中秋燈籠，原材料從洗潔精瓶、柚子，一路「捲」到了家裏的塑料凳、菜罩，甚至連不少廣東人看到都要條件反射找拖鞋的蟑螂，也被做成了一隻會發光的「寶蠊燈」。相關話題迅速引發網民圍觀，有人忍不住調侃：「好一個『蟑』燈結綵。」還有網民感嘆：

中秋花燈界終究還是出現了太多天才。

9月23日，記者聯繫到發布「寶蠊燈」影片的張女士（化姓），張女士表示，孩子幼兒園有一年一度的中秋燈籠活動，想給他做一個比較特別的燈籠，參考了一下其他網民們的燈籠，最後決定做「寶蠊燈」。「做出來之後大家覺得又搞笑又好玩，還叫我多做幾個，拿到幼兒園都被老師們圍觀。」張女士說。

張女士稱，沒想到影片發布後有那麼高的關注度，明年還會做貼近廣東特色的燈籠，「祝大家舉杯邀明月，煩惱都退卻，越來越好！」

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