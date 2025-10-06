中秋柚子月餅吃不完？專家教正確保存法　避免腐爛並留住最佳風味

中秋節後，柚子跟月餅還剩一堆吃不完怎麼辦？對此，就有專家表示，柚子應存放在涼爽、乾燥的地方，減緩腐壞的速度，而月餅則可以放在陰涼通風之處，並避免陽光直射，如此最能保留美味與口感。



根據《常春月刊》資料指出，柚子是一種美味和多用途的水果，保存得當可以延長其壽命並確保其風味，建議將柚子存放在涼爽、乾燥的地方，例如冰箱的蔬菜抽屜中，避免放置在高溫處。如果將柚子存放在一個密封袋或容器中，建議將它們分開放置，這可以減少腐爛的擴散。如果柚子變得過軟、變色、出現斑點或發霉，應該盡快將其去除，以防止腐爛影響其他柚子。

另外，除了柚子外，吃不完的月餅該如何保存？根據《中時新聞網》報導，食品技師張邦妮表示，月餅的主要成分是澱粉，可以放進冷藏保存，但在低溫的環境下，會使澱粉結構改變、老化，像是冷飯的口感會比較硬，因此，月餅冰過口感也會變差，即便解凍後再吃，除了水份流失外，口感仍受影響，因此不建議冷藏。

張邦妮建議，月餅最好是「常溫保存」，將月餅放在乾燥陰涼通風之處，避免陽光直射，是最能保留美味與口感的儲存方式，不過，冰淇淋月餅和雪餅類的，當然還是放冷凍最好；而包鮮肉餡或易腐敗食材的月餅則需冷藏保存。

吃不完的月餅該如何保存？（FREEPIK）

張邦妮也補充，有些較鬆軟、內餡濕潤的月餅，因為含水量較高，或有加入蛋黃、牛奶等易腐敗的食材，因此即便包裝完整，保存期限也較短，因此建議一周內要吃完。而含水量低或糖、鹽分較高的月餅，像是廣式月餅、鳳梨酥，保存期限較長，有些甚至能放幾個月；這時可依保存期限調配吃月餅的順序，如此就不會浪費。

