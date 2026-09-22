深圳中秋月餅直擊　低糖款銷量飆7成　藥食同源吸港人更有寵物款

中秋臨近，深圳超市和購物中心進入月餅集中上新期。內媒記者走訪發現，傳統蓮蓉、豆沙、蛋黃口味仍是主流，低糖、藥食同源等健康產品明顯增多，寵物月餅也上了貨架。月餅正從節日禮贈，變成更健康、更日常的食品。



低糖月餅走俏

盒馬鮮生門店將低糖系列產品擺放在顯眼位置，傳統豆沙、蓮蓉、五仁三款經典散裝月餅完成低糖配方升級，還新增低糖五仁、低糖鮮花餅、低糖黃莊風味月餅等。盒馬介紹，低糖月餅已成品類中增長最快的板塊，今年該系列銷售額按年增長接近70%，越來越多消費者買月餅先看配料表，減糖、真材實料成為選購的重要標尺。

深圳市美食文化促進會會長何靜宜表示，傳統月餅仍是市場主力，但消費者越來越看重控糖、輕油和不過度甜膩。藥食同源、低糖月餅已從短期「網紅風口」轉向行業重要創新賽道。

藥食同源受青睞

深圳一家中秋主題體驗區，沃集鮮（Marketside）的月餅禮盒前設有試吃台和食材聞香區。陳皮、山楂、黃芪、枸杞、黃精等中式食養食材被用於兩個系列的不同口味中，合計11種，售價99元（人民幣，下同）和129元。

工作人員介紹，不少消費者起初擔心「藥味太重」，試吃後發現口感溫和。前來體驗的有中老年群體，也有年輕人，還有專程諮詢的香港消費者。

藥食同源月餅並非首次進入深圳市場。深圳市羅湖區中醫院曾結合中醫藥文化推出相關食品，受到市民歡迎。醫院特色食品的走紅，反映出消費者對傳統食養文化的關注正延伸至節令食品。

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寵物月餅添儀式感

今年中秋，盒馬上線貓狗通用寵物月餅，既有適合日常投餵的小包裝零食款，也有可作伴手禮的禮盒裝。業內提醒，寵物月餅本質屬於寵物零食，選購時需選擇最合適自己寵物的。

低糖改良、食養嘗試、寵物專屬產品湧現，折射出消費者對品質、健康與情緒價值的看重。如何在健康、口感、價格和節日儀式感之間找到平衡，正成為品牌爭奪消費者的新考題。

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