視障女遊上海迪士尼被保安勸收盲杖　 園方致歉贈門票

近日，一名視障人士在小紅書發文，指她在上海迪士尼樂園遊玩時，遭園方職員質疑並規勸「是一直要用嗎？能不能收起來別用？」該女網民表示，盲杖等於她的眼睛，對收起盲杖的要求難以理解。



事後她向園方遊客服務中心投訴，園方對她表達歉意並送了貼紙。之後查明該職員是保安後，上海迪士尼表示會加強員工培訓，並提出贈送門票及項目尊享卡（快速通行證）的補償。



上海迪士尼。（Klook）

內地一名視障人士在上海迪士尼樂園遊玩時，被園方職員規勸不要用盲杖。（小紅書@蘿波斯）

該女網民在園區辦理殘障人士通行服務卡。（小紅書@蘿波斯）

據小紅書網民「蘿波斯」發文，9月3日她和男朋友在上海迪士尼樂園遊玩，當時讓一名園方職員幫忙拍照後，對方突然詢問「使用盲杖是不是因為眼睛問題」，她表示肯定後，該職員又追問「是一直要用嗎？園裏人多，能不能收起來別用？」

該網民表示無法理解這個要求，「誰會在不需要的情況下用盲杖？盲杖相當於我的眼睛，這是迪士尼會對一個盲人說的話？」隨後，該網民和男友直接離開並前往遊客服務中心投訴，但被問及那位職員具體穿什麼制服。因當時那名職員戴着口罩，該網民無法描述他的樣子，遊客服務中心無法找到那名職員。

隔日，該網民又詢問當時所在區域有無監控，但園方回應沒有，在表示歉意後贈送了兩張貼紙。

園方向女網民表示歉意並贈送兩張貼紙。（紫牛新聞）

隨着「上海迪士尼讓盲人把盲杖收起來別用」帖子在網上引發關注，不少網民紛紛在留言區批評上海迪士尼，「真是難以置信對盲人說別用盲杖」、「 直接發郵件發到總部投訴吧」、「 奇葩！讓盲人別用盲杖，讓盲人描述對方制服」、「 好離譜啊」。

帖子在網上引發關注。（互聯網圖片）

不少網民發文批評上海迪士尼。（互聯網圖片）

據《揚子晚報》報道，9月23日，上海迪士尼客服回應此事時指出，盲杖屬棍類物品，建議視障遊客提前拍照、備註尺寸發送電郵報備，由工作人員對接確認能否帶入。

同日，該女網民表示，已接獲上海迪士尼的跟進電郵及電話，園方查明當時涉事者為園區保安，正式向她傳達歉意，同時承諾會加強員工培訓，並提供迪士尼門票和兩個項目的尊享卡的補償方案，邀請她再次來迪士尼遊玩。