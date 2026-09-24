拐子婆｢梅姨｣落網後自認是積德做好事　被拐兒童家屬怒斥無恥

內地拐賣兒童「梅姨案」曾轟動一時，9名兒童被拐後由「梅姨」尋找下家接手。2025年12月，「梅姨」（本名謝家梅）在廣州市白雲區落網。



今年9月，「梅姨」涉嫌拐賣兒童一案進入審判程序。據內媒《大象新聞》報道，被拐兒童申聰的父親申軍良披露，梅姨落網後自認販賣孩子是「積德做好事」，稱既能幫助生不出兒子的家庭找到男孩，又能避免孩子被拐後找不到買主以至於流浪路邊。



「梅姨」的證件照片。（澎湃新聞）

「梅姨」案被拐兒童申聰的父親申軍良近日透露，他的律師在閱卷後告訴他，「梅姨」認為自己販賣孩子的舉動，既能幫助生不出兒子的家庭找到男孩，又能避免孩子被拐後找不到買主以至於流浪到馬路邊，因而自己是在「積德」「做好事」。

申軍良怒斥：「從沒見過這麼無恥的人！她也是母親，怎麼能不知道孩子丟了父母快瘋掉的感覺？」

梅姨被捕前隱匿於廣東白雲區京溪街道麥地小區。（潮新聞）

梅姨被捕前隱匿於廣州白雲區京溪街道麥地小區。（潮新聞）

被拐孩童申聰也曾在接受採訪時表示：「她好像是自我認為她在做好人好事，她覺得她在幫這些孩子找家——這是一種逃避和狡辯，是一種想賴賬的心態，我不能接受！」

據介紹，2003年9月至2005年12月期間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。案發後，公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級公安機關聯合專案組開展偵辦工作，並於2016年將張維平等5名犯罪分子拘捕。張維平供認其拐賣兒童的作案事實，並稱所拐兒童是通過「梅姨」販賣。

申聰透露小時候在廣東梅州生活時，曾在電線桿上看過父親張貼的尋人啟事，但因未見過自己8歲前的照片而未能認出。（極目新聞）

為了能盡早讓失散的家庭團圓，專案組偕同受害家庭和社會各界力量持續開展尋親、解救工作，於2019年至2024年間將被拐兒童悉數找回，並組織認親。2023年4月，主犯張維平等人被依法執行死刑。但因真實身份等關鍵信息的缺失，「梅姨」作為該案的關鍵人物，始終未能歸案。

2025年，在公安部指導、外省公安機關的支持下，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某正是「梅姨」。專案組將嫌疑人謝某某拘捕。

被拐者申聰。（極目新聞）