｢梅姨｣被人拍照下意識擋臉　前夫痛批：心狠懶惰兼嫌窮拋夫棄子

2025年12月，內地拐賣兒童案主腦「梅姨」（本名謝家梅）在廣州市白雲區落網。據悉，梅姨被捕前曾以「謝某珍」身份登記，隱匿於廣州白雲區京溪街道麥地小區，有鄰居揭露「梅姨」在落網靠拾荒擺攤為生，更帶着一名智障「兒子」生活，對拍照極度警惕。



「梅姨」首任丈夫張愈岸回憶，「梅姨」為人懶惰且心腸狠毒，當年嫌棄夫家貧窮，拋下年僅5歲及2歲的幼子另嫁他人，回鄉也只是為了錢，甚至嚇到孫子要住院。



「梅姨」的證件照片。（澎湃新聞）

梅姨被捕前隱匿於廣東白雲區京溪街道麥地小區。（潮新聞）

「梅姨」首任丈夫張愈岸。（紅星新聞）

對拍照極度警惕 下意識擋臉

對門鄰居蘇先生透露，「梅姨」在該處租住約一年，身高僅一米五左右、身材瘦小且背部微駝。她平時靠撿廢品及批發水果擺攤維生，看起來與普通老婦人沒有什麼區別，但長相就與另一名轟動全國的人販子余華英神似。

「梅姨」帶着一名智力障礙男子同住，並對外謊稱是其「兒子」。街坊見她獨力照顧智障兒十分困難，不但主動光顧其水果攤，更經常送上青菜接濟，連小區街道辦事處亦曾對其提供救助。

圖左為「梅姨」謝家梅早年證件照，圖右為余華英。（互聯網圖片）

蘇先生回憶，梅姨平時喜愛在門口玩手機或與街坊聊天，但對拍照相當敏感，「有一次我老婆想幫她拍照，她反應極快，下意識立刻用手擋住整張臉，大聲喊不要拍我」。

蘇先生指，梅姨被帶走後，其同住的智障「兒子」被相關部門接走並妥善安置。

梅姨被捕前隱匿於廣州白雲區京溪街道麥地小區。（潮新聞）

梅姨被捕前隱匿於廣州白雲區京溪街道麥地小區。（潮新聞）

嫌窮拋夫棄子另嫁他人

據《紅星新聞》報導，現年72歲的張愈岸透露，他與本名「謝家梅」的梅姨於1979年相識，當時女方17歲，自己則24歲。二人雖育有兩子，但一直未有辦理結婚登記。1986年，「梅姨」嫌棄丈夫家貧困，經親戚介紹去了廣東另嫁他人，抛下年僅5歲及2歲的幼子不辭而別。

張愈岸回憶，梅姨為人極度懶惰且心腸狠毒，甚至連親生骨肉亦不放過。他說，當年小兒子餓得哭鬧要喝母乳，她竟直接拒絕，還辯稱「飯都吃不飽哪有奶」。「梅姨」離家後，張愈岸獨力撫養兩子及照顧年邁多病的父母，過程極其艱辛，而「梅姨」從未支付過一分錢撫養費。

「梅姨」當年嫌棄夫家貧窮，甚至拋下年僅5歲及2歲的幼子另嫁他人。（紅星新聞）

「梅姨」首任丈夫張愈岸回憶，「梅姨」為人極度懶惰且心腸狠毒。（紅星新聞）

回鄉只為錢 嚇到孫子入院

離家數十年，「梅姨」僅曾返家兩次。第一次是為了領取村內的3000元人民幣徵地款，拿錢後待了三天便離去，甚至連往返車費都要丈夫支付；第二次則是兒子新居入伙，張愈岸本想緩和關係，安排大孫子遞上兩個蘋果，沒想到孩子喊一聲「阿嬤」後，「梅姨」暴怒打翻蘋果，還說「我不要你們對我好！」將孫子當場嚇哭，因此住院近一個月。

直到內媒記者上門，張愈岸才得知「梅姨」竟是拐賣兒童犯，「我知道她心狠人懶，但沒想過她能壞到對別人的小孩下手！」張愈岸直言對她徹底心寒，並堅決表示絕不會去探望，相信法律會給予她應有的嚴懲。