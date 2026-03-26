搜狐馬拉松來港開跑　CEO張朝陽讚港人身材好　香港是｢徒步天堂｣

撰文：鄭寧
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第18季「搜狐新聞馬拉松」將於今日（3月26日）首度在香港開跑。搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽昨日在金鐘接受《香港01》採訪時，暢談他對香港這座城市的獨特觀察，稱讚香港是「生長出來的城市」，具備極佳的宜居性與運動氛圍。他同時透露，此次來港除帶領明星、學者、KOL們開跑外，亦將赴香港科技大學進行物理學演講，促進兩地學術與文化融合。

選址香港因「暖和」與「專業」　讚港人身材好、愛運動

「搜狐新聞馬拉松」走過多個城市，今年首度進軍香港。張朝陽透露，決定落戶香港約在兩個月前，而選擇此時舉辦有氣候與城市文化的雙重考量。他直言，馬拉松一般選在3月，尋找一個氣候溫暖的地方最為理想，而香港不僅氣候適宜，更是一座隱藏的「運動之城」。

「我也知道香港不只是中環、半山、港島這麼小的一個區域的商業區，而是非常大的，其實有很多的島嶼。香港有很多的山，著名的『香港100』或者各種戶外的hiking和跑步是一個非常流行的，所以說實際上是個運動之城。」張朝陽觀察到，香港市民的生活方式也十分健康，「香港的人都非常健康，都很瘦、身材很好，都是走路運動。我們是特別提倡跑步運動、走路的。」

張朝陽對比其他城市稱，在其他城市想去遠足（Hiking）往往需要開車一兩個小時，但在香港，「你隨便出了門就能爬山，就開始Hiking。然後你累了以後，隨便都有咖啡廳或者小餐廳可以坐下來休息。」

搜狐新聞馬拉松首次來港。

迷戀香港街頭煙火氣：它是生長出來的城市

多次訪港的張朝陽，對香港的城市佈局情有獨鍾。他解析香港這座城市時說：「它能夠把高樓大廈的商業區跟居民生活的這種宜居的小店、小街、小景，非常『你中有我、我中有你』地結合在一起。這是一個慢慢生長起來的城市，是生長起來的城市，不是一個計劃出來的城市。」

這種自然生長的城市脈絡，充滿了活力與生命力。張朝陽認為香港的建築佈局與生活便利度達到了極佳的平衡，這種「宜居感」也是香港獨特魅力所在。

香港現代商業與自然宜居完美結合的狀態，使其成為了一個「理想的運動、走路和跑步的城市」。今日，他將親自踏上這條山海賽道，用腳步丈量這座被他形容為「生長出來的城市」。

21公里賽道結合山海街景　張朝陽：每天堅持5公里足矣

談到3月26日的賽事規劃，張朝陽透露今次的賽道設計頗具心思，充分利用了香港的地貌特徵。賽道組合了街道、海邊以及具備爬升難度的山路，「有點爬山的感覺」。這條21公里的半馬賽道，不僅風景優美，對參賽者的體力與腿部力量（從小腿蹬力到大腿攀登）也是全方位的訓練。

作為資深跑步愛好者，張朝陽分享自己的健身經：「我是跑步愛好者，我平常每天都是5公里。所以對這次活動，我們這次是一個健康、歡樂的跑步，不是一個比賽，所以其實也不用太多準備。我就每天跑5公里，堅持跑5公里就可以了。」他同時提到，此次還邀請了多位各領域KOL及馬拉松冠軍朱清參與，將硬核運動與大眾健康結合。

運動成社交新潮流　從酒吧、卡拉OK轉向健身房

張朝陽在採訪中分享了社交方式的變遷。他認為馬拉松不僅是運動，更是一種現代社交活動（Community）。

「現在馬拉松就是一種社區，一種可以面對面的群體，跑馬拉松的人都很高興，有吃的有喝的，一塊玩到某個城市。」他引述國外媒體的報道稱，「20年前我們的社交地方是在酒吧裡面喝酒聊天，你看美劇或者電影裡面都是（這樣）。後來是卡拉OK，當時特別在內地特別火，大家都在唱歌。現在大家都不去喝酒了，也不去唱歌了，都去健身房了，或者都去潮流運動了。」

他羅列了如滑雪、騎行、輪滑，甚至是近期在全球爆紅的「Hyrox」體能賽，「人類是需要交流的，需要形成一種團體的，而運動提供了非常好的媒介。」

回歸30周年前夕的文化融合：用互聯網打破隔閡

隨著明年香港回歸祖國30周年將至，張朝陽表示，希望透過互聯網平台推動兩地融合，「過去有接近100年的隔閡，那麼通過這種互聯網時代的社交平台、媒體，能夠更加促進我們的融合、文化的融合。其實大家都是中華文化出來的，是一個中國文化，所以這種促進融合非常有意義。」

除了推廣馬拉松，張朝陽此行還帶著商務與學術的任務。他透露，搜狐媒體平台正處於重新崛起的狀態，希望藉此機會讓香港年輕人也開始使用搜狐的平台發展用戶。此外，他還將在香港科技大學舉行物理演講，將「張朝陽的物理課」帶到香港校園，進行一場深度的學術交流。

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