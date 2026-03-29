搜狐CEO張朝陽變身物理老師　帶｢絕活｣入科大開課　讚港生有見地

搜狐創始人、董事局主席兼首席執行官張朝陽近日開啟香港之行。作為擁有麻省理工學院（MIT）物理學博士學位的互聯網巨頭，他的香港3日行完成了從體能極限到腦力巔峰的挑戰：3月26日剛在維港海濱領跑21公里馬拉松，28日便現身香港科技大學，帶來一場題為「以矢量微積分的精神表達微分幾何」的硬核物理課。



在港科大課後的採訪中，張朝陽分享了對香港學子素質的讚許，更深入探討了文科生在AI時代的競爭力、年輕人的職業選擇，以及他個人重拾物理後形成的「研究式學習」價值觀。他直言，當下年輕人應少被動刷手機，多主動探尋世界，並建議畢業生「不用考公務員了，機會在市場」。



3月26日，張朝陽帶領黃曉明、林志玲、阿Sa等兩岸明星組成的跑團，完成21公里「搜狐香港馬拉松」。昨日（28日），張朝陽帶著自己的視頻節目《張朝陽的物理課》走進香港科技大學。

這次物理課，他以「以矢量微積分的精神表達微分幾何」為主題，打破了傳統微分幾何從抽象概念切入的固有模式，以大眾更熟悉的矢量微積分為切入點，層層推導廣義相對論的精妙。

他表示，港科大是「物理學殿堂」，首次在港科大演講與同學、老師們的互動討論非常完美。他觀察到，港科大的同學提問相當不錯，且都針對課程內容，這說明他們在認真聽並激發了思考。張朝陽更表示，為了不在港科大物理系「露怯」，特地拿出了這幾年研究的心得結晶，「我必須得拿出點東西來，拿出點絕活，要不然就班門弄斧。所以我拿出的是我這幾年覺得最牛的講法。」

《張朝陽的物理課》首次進入科大校園。

在與港科大同學的交流中，張朝陽提到自己的求學路，雖然是MIT的物理學博士，但他仍稱自己是「應試教育的犧牲品」，感慨應試教育曾消磨了他的物理興趣，而如今「歸來」則是出於純粹的好奇心，「我沒有任何壓力，也沒有任何出paper或是考試的壓力，這是一種研究式的學習方式。」

他透露，儘管身兼CEO重任，但其物理研究效率極高。「前幾年一周要兩天時間或者一天，現在的話一周只要半天時間研究物理就可以了。」他強調，「最好的學習方法就是教別人」，尤其在互聯網自媒體時代，隨時都有受眾，這倒逼他必須把邏輯徹底搞清楚。

《張朝陽的物理課》首次進入香港科技大學。

AI時代文科生莫關「思維閥門」

在AI技術席捲全球的背景下，不少年輕人對未來職業感到焦慮。作為理工大拿，張朝陽卻對文科生的發展持極其樂觀的態度，「文科生發展方向太多了！」

張朝陽表示，自媒體時代，世界需要交流、溝通、營銷、心理、社會各個方面、情緒價值等都需要文科，「文科是非常廣泛的。」同時他也指出，人的基本思維單元是共通的，逛街選路、挑選化妝品的邏輯思維與推導公式並無二致，「我們一定不要認為文科生就不懂理工科。思維就是一個閥門，自己要把閥門打開，才思才會如泉湧。」

針對當下年輕人面臨的「考公潮」與創業抉擇，張朝陽也給出了直接的建議：「我是建議不用考公務員了，公務員太擁擠了，還是走向市場方面，這樣的機會多得多。可以先去公司獲取工作經驗，也可以做自媒體，自媒體是當代給年輕人的一個重要機會。」

張朝陽建議年輕人不用考公務員，市場更大。

他提醒年輕人要警惕「被動刷手機」帶來的虛無感，「只有把手機扔掉，或者看到有趣的內容後自己去計算、推導、思考，去從事三維空間的事務，才是一個打造正確知識結構的能力。」

從互聯網企業創始人到物理科普播主，張朝陽笑稱自己並未「回歸」物理，因為他從未離開互聯網企業。物理研究對他而言，是價值觀的體現。「人要度過一個有意義的人生，要活在一定的價值觀指導下。當你在人生走了一遭的時候，要『雁過留痕』，這就是價值。」他表示，理解世界是他的義務，也是他的興奮點所在。

這次港科大之行的圓滿成功，也預示著搜狐與香港未來將有更多聯動。張朝陽透露，未來或會更多來港交流，深化與香港商界、科技界及學界的合作。